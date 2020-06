...hagamos de México un país de leyes... Gobernadores del PAN....

1.- Dice en la parte introductoria del portal: El Colegio de Notarios del Estado de Veracruz es una corporación de derecho público, con duración indefinida, formada por todos los notarios de la entidad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos establecidos por el artículo 186 de la Ley del Notariado en vigor. Tendrá las funciones que se deriven de dicha ley, su estatuto y sus reglamentos.



El Colegio de Notarios es dirigido por nueve de sus miembros, quienes en conjunto constituyen el Consejo Directivo, y reside en la capital del Estado. Su principal función es auxiliar al Ejecutivo del Estado en la vigilancia y cumplimiento de la Ley del Notariado, de sus Reglamentos y de las disposiciones que se dictaren sobre la materia.



Y así es en efecto: No digo que sea la única pero sí, una de las poquísimas corporaciones de derecho público que puntualmente, cada dos años, celebra una Asamblea Bi anual [Bienal] para renovar su Consejo Directivo por medio de planillas completas que, en teoría, irían como en el pasado inmediato, a una elección que por medio de boletas en las que se anota el nombre del notario que emite su voto, y éste se deposita en una ánfora transparente de la que se extraen las boletas y los comisionados, elegidos previamente, cuentan los votos.



Allí mismo se anuncia la planilla ganadora [para el caso de que haya dos o más que participen] y al declararse la ganadora, la toma de posesión se realiza el primer sábado del mes de enero siguiente.



Así ha sido por muchos años sin que haya divisiones o discordias al margen del proceso eleccionario. Pero, de unos años y hasta hoy, ha habido "planilla única” y la asamblea solamente ha formalizado al Consejo Directivo.



¿La razón? Solamente quienes han demostrado interés por la dirigencia lo saben, aunque siempre será más sano que haya competencia [civilizada] pero competencia al fin.



Hoy estamos en los prolegómenos de que haya demostraciones de participar en el proceso, aunque, también, en el pasado se prefería que hubiera aspirantes del norte, del centro-centro y centro norte-sur, y del sur de la entidad.



Los tiempos han cambiado y sujetarse a ellos, es una modalidad que en cualquier democracia es preferible.



Ya surgirán quienes levanten la mano; hoy parece muy temprano para eso, pero no, el tiempo y el coronavirus son responsables de muchas cosas en el mundo y estamos en él.



2.- Vino, estuvo y se fue. La mañanera del presidente AMLO se realizó en las instalaciones militares de El Lencero y hasta allá llegaron periodistas que se quedaron atorados en la entrada de la zona militar.



También hubo manifestantes que querían que el presidente los viera y escuchara, como los Colectivos en búsqueda de sus desaparecidos; enfermeras del CAE y curiosos que acudieron frente a la sede del 63 Batallón de Infantería, a la salida del mandatario, bloquearon brevemente la carretera con dirección a Xalapa, sin consecuencias serias.



La intervención del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, respecto a otros gobernadores de la república, "...a quienes llamó 'golpistas y separatistas' a los Gobernadores [concretamente] del Partido Acción Nacional que están realizando pronunciamientos ante la pandemia del Covid-19”.



"No coincidimos con algunos gobernadores, pensamos que no [es el] momento de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante, me parece hasta en una intención de agruparse como golpista, pero lo veo de esa forma, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia federal”, dijo.



Por su parte el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que "...no es momento de separarse, sino de unirse 'solos no vamos a poder'...”



Como se sabe, durante el fin de semana, ocho gobernadores de Acción Nacional se pronunciaron por un "...Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo...”.



AMLO señaló: "...Frente a la pandemia no podemos separamos en grupos, remarcó; señaló que cada entidad tiene alguna fortaleza que debe sumar en este momento...”



«Veracruz tiene la fortaleza para colaborar con la estrategia de reactivación económica, tenemos todos los recursos y al pueblo que está de su lado y confiando que se le ha guiado bien ante esta pandemia», señaló contundentemente.



Dijo para ser oído el Presidente AMLO: "ya aprendimos bastante sobre el Covid-19 y es necesario salir de nuestras casas a la calle, con cuidado”, en el primer día de su gira por Veracruz, entidad que se encuentra en semáforo rojo por la epidemia del nuevo virus de la misma manera que el Valle de México.



Desde la óptica presidencial, los mexicanos hemos recibido muchas clases sobre cómo cuidarnos del Covid-19 y es hora de dominar al miedo para enfrentar nueva la realidad y si se registran rebrotes "pues se dará marcha atrás", sostuvo al aseverar una vez más que se domó la pandemia y hoy se tiene más capacidad para atender a los enfermos, sobre todo cuando se trata de personas intubadas en razón de que también por la experiencia acumulada se salvan más vidas.



3.- Que cada quien saque sus conclusiones.



P.D. A la congeladora el Parlamento Abierto convocado por Ricardo Monreal...