La vida sigue, Monreal...

1.- Se veía llegar: Fue más fuerte la presión de “los figurantes” en Morena, que la fuerza personal de Ricardo Monreal Ávila, y la iniciativa que con fuerza publicitó la semana pasada, que pretendía fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT], a la Comisión Federal de Competencia Económica [Cofece] y a la Comisión Reguladora de Energía [Cre] para crear un bodrio más, pero concentrado, llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar [¿de quién?] alias el [Inmecob], y se fue por ahora, al cesto de los desperdicios legislativos.



Ricardo envió un escueto escrito al Senado para “retirar” su iniciativa y dejar por ahora, las cosas en paz, bajo el argumento de que son una carga financiera para el Estado y agruparlas en un solo ente, era lo mejor, decía. El escrito de Ricardo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, fue fechado convenientemente el 15 del mes que corre.



El proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio a conocer en un clima de “escepticismo” empresarial que brincó encorajinada por una nueva agresión al estado de cosas que, si no son perfectas, son buenas para todas las partes. Azotar al avispero no era conveniente en este momento del país donde el Presidente AMLO, por primera vez, no llega al 50% de la aceptación nacional.



Sin embargo, la opinión de los expertos de la industria de telecomunicaciones alertó que fusionar a tres órganos reguladores en uno solo, pone en riesgo su autonomía, profesionalización y genera incertidumbre en el sector.



Añadieron que otros de los riesgos que ven en la iniciativa es el trastocamiento de los nombramientos de los Comisionados, pues lo que propone Monreal es una Comisión conformada a partir de ternas del Senado de la República y electos por el presidente de la República, lo que no es recomendable al menos por ahora.



2.- Una buena y una mala. La buena: El “muy ilustrado” senador guerrerense, Félix Salgado Macedonio, confirmó este lunes pasado, que solicitó licencia para separarse de ese cargo.



Esto dijo: "Amigas y amigos, he solicitado licencia al cargo de Senador de la República. Quedará al frente de tan digno cargo el doctor Saúl López Sollano, reconocido académico, político y luchador social. Hoy más que nunca nuestro estado necesita que todos estemos unidos para poder salir adelante en este momento que marcará nuestra historia".



La mala: La licencia del ahora exsenador coincide con los tiempos que marcan los estatutos de Morena, para que sus militantes que ocupan cargos públicos se separen de los mismos tres meses antes de iniciar el proceso electoral inmediato, el cual comienza el 15 de septiembre en Guerrero.



De confirmar sus aspiraciones por la candidatura morenista al gobierno de Guerrero, sería la tercera ocasión en que Félix Salgado Macedonio compita por ese mismo cargo, ya que la primera ocasión que lo hizo fue en 1993 donde perdió en una controvertida elección contra el priista Rubén Figueroa Alcocer, y la segunda en 1999, donde el ganador del proceso fue el también priista René Juárez Cisneros.



Pobre Guerrero si logra la postulación...



3.- Con 187 votos a favor y cinco abstenciones, México fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2021-2022.



Es la quinta vez que México será parte del Consejo de Seguridad, el cual se encarga de garantizar la paz y la seguridad internacionales y se reúne cuando una de estas se ven amenazadas.



Tras finalizar el conteo de los votos de 192 naciones en Nueva York, se oficializó el anuncio.



México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.



México ha sido miembro no permanente en 1946; la segunda vez, en 1980-1981; la tercera ocasión, durante el 2001-2002 y la cuarta fue del 2009-2010.



En el 2009 y el 2010, México fue presidente del Grupo de Trabajo sobre Niños en Conflictos Armados y del Comité 1540 para prevenir la proliferación de armas nucleares.



Latino América estará bien representada en ese escaño importante en el concierto de las Naciones del Mundo.