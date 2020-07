Hay tiempo hasta para planear la votación...

1.- Son raras las coincidencias en los procesos electorales, pero allí están, aunque ahora todavía son informales porque el registro de planillas se dará hasta el mes de septiembre [que no está lejos, por cierto].



Debo establecer que me refiero a las elecciones para la elección del nuevo Consejo Directivo que fungirá durante el 2021/2022.



Y la coincidencia es que los Notarios [as] que las encabezan están adscritos a la Décimo Séptima Demarcación Notarial con cabecera en el Puerto de Veracruz.



Y esto lo sé por la referencia que de ello me lo han comunicado sus respectivos promotores: La licenciada María Guadalupe Vázquez Mendoza, Notaria número 26 y el licenciado Adolfo Montalvo Parroquín, Notario número 44 con residencia de Tlalixcoyan, dado que el período de promoción abierta aún no se ha iniciado.



Tras la fallida aspiración de María Amparo Álvarez Castilla hace unos años, ninguna notaria se había apuntado para un proceso eleccionario.



2.- Ya en otra oportunidad habíamos comentado la importancia que una Institución como el Colegio de Notarios, celebrara con puntualidad la renovación de su dirigencia colectiva mediante elecciones abiertas con voto personal. Y en esta ocasión, como en otras del pasado reciente, se espera se realicen sin la mezcla de planillas; es decir, si se registran dos o tres, que así se mantengan hasta la elección que esto no romperá en modo alguno, la unidad que prevalece en el colegio.



3.- Y ya involucrado en este expediente, el actual consejo directivo que encabeza Yohan Hillman Chapoy, debería considerar hacer un esfuerzo extra para entregarle y explicarle al gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, el proyecto de reformas al Código Civil del estado, de diferente contenido y singular importancia para la población del estado, del que recientemente se aprobó en el Congreso del Estado.



Aunque el Covid-19 aceche, hay tiempo y espacio para entrarle al estudio de las propuestas y aprobar la que reciban el voto de los diputados.



Un esfuerzo más vendría bien.



4.- Y ahora, en puerta, la visita del presidente AMLO al machacante con los mexicanos, el presidente de USA, Donald Trump. ¿Qué sucederá?