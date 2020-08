Que funcione y bien, el Poder Judicial...

1.- Bien lo decía: La soberbia aflora con mayor intensidad cuando se tiene el poder en las manos.



La conciencia se obnubila; la razón se doblega y el dictador que “todo hombre lleva dentro”, aflora; sale a la luz y sus acciones arrollan todo. Nadie tiene mejores argumentos; todos son unos pend...jos. Nadie tiene la razón; ellos, a los del poder, les asiste la verdad en todo.



Esto a punto de suceder en San Lázaro. Los operadores de Morena jalan a los diputados del PES, a los del PVEM y, sobre todo, a los Partido del Trabajo. Se resisten a cumplir acuerdos; a entregar la presidencia de la mesa directiva como está acordado. Pero no quieren. Por encima de la civilidad y el compromiso político está su interés; el interés de quienes tienen el poder y lo quieren todo, al precio que sea, incluido el sentimiento de los electores a quienes conviene el equilibrio del poder.



Y a la sociedad también.



Visto así, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, ha lanzado una débil amenaza: Que si no se cumple con el acuerdo para que su partido presida la Mesa Directiva a partir de septiembre, “no garantizará la gobernabilidad y la continuidad del trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro”.



Pero qué necesidad y necedad del partido gobernante.



Además, consta a todos que ayer Movimiento Ciudadano pidió que la Junta de Coordinación Política aclare “si, como ha afirmado el coordinador del desaparecido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles, haya autorizado a que cinco legisladores que se sumaron a la bancada del Partido del Trabajo (PT), fueron cooptados.



Por su parte, el todavía coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, canceló una conferencia de prensa con los cinco legisladores, debido a que se confirmó el deceso de su hermano Gregorio Sandoval Flores. Estaba previsto que los cinco aclararan que no recibieron presiones o dinero -como acusó Argüelles sin presentar pruebas- para sumarse al PT, que ahora cuenta con “43 integrantes y está por rebasar al PRI para disputar la presidencia de la cámara”, aunque de manera pueril y en busca de servir “a ya saben quiénes”.



Estos son los diputados sospechosos de haber sido “coptados” y que renunciaron al PES y se sumaron al PT: Olga Juliana Elizondo y José Luis García Duque; José de la Luz Sosa, José Luis García Duque y Elba Torres.



Por su parte, el tricolor apeló al acuerdo de instalación de la cámara, donde se definió que en el primer año de la 64 Legislatura, Morena presidiría la cámara, en el segundo Acción Nacional y en el tercero un diputado priísta.



La bancada del PRI asumió como ciertas las declaraciones de Argüelles.



Para esa bancada, la del PRI, “todas las fuerzas políticas antepondrán el interés superior del país, a cualquier proyecto de grupo, respetando el acuerdo fundacional que determina el orden para presidir la Mesa Directiva en el último año de la LXVI Legislatura”.



Esto apenas comienza. Mario Delgado podrá cumplir su palabra y compromiso político ¿?



2.- Alguien debe poner orden: Organizaciones de abogados postulantes y no postulantes están rebasando por la derecha a la autoridad del Poder Judicial, a quienes se les acumulan los problemas.



Primero fueron unos esquiroles venidos de la Avenida Encanto que han saboteado el trabajo de la dirección del Tribunal.



Después, miembros del propio poder judicial han encontrado tierra fértil para sacar la cabeza y pedir ahora lo que debieron haber hecho desde hace tiempo. Pero no se atrevieron.



Y, finalmente, todos los abogados quieren que el Poder Judicial funcione; que los Juzgados en todo el estado trabajen. Que abran sus puertas y con orden en función de la pandemia, trabajen.



Y es que ahora, tras el escudo de la pandemia, casi todos “quieren quedarse en su casa”, al fin y al cabo que ellos tienen asegurados sus cheques quincenales.



Y los demás ¿? Que se los lleve la pandemia.



Razón, justica y equidad, por favor señores. Ya es tiempo de que con respeto a las normas que se dicten para evitar los contagios, se trabaje en donde debe hacerse.



Que no crezca más el problema. ¿O eso quieren?