Orden; cordura; sentido común; respeto al estado de derecho... ¿es mucho pedir?

1.- Pues un día sí y otro también. Total que la paz se ha roto en el Poder Judicial del Estado y los impartidores de justicia, son ajenos a la justicia que debe imperar en ese poder que conforma el estado.



Y, paradójicamente, tanto en ese poder como en el Legislativo parece que tienen de todo, menos buenos abogados.



La “fiesta” comenzó cuando unos infiltrados, “representantes del poder legislativo” lograron que el Consejo de la Judicatura “nombrara” funcionarios que no les correspondía hacer.



Después vino la separación de sus cargos a algunos magistrados por las “causas que fueren”, quienes acudieron a la justicia federal y ahora tienen entrampado al poder judicial.



Y para colmo, abogados litigantes urgen a que los juzgados ya trabajen por que hace meses no lo hacen “por culpa de la pandemia”.



Y por si fuera poco, también disfrutan de vacaciones como si el “quédate en casa” no ha sido suficiente.



Pero en fin, alguien debe poner remedio...



2.- Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, definía el filósofo callejero. El asunto de Ana Gabriela Guevara es más serio de la importancia que le dan en la 4T.



Tan es así que aquí, en el estado, hay varias personas en la cárcel, relacionadas con ella.



Y esto nada tiene que ver con las aspiraciones de la ex velocista sonorense a la candidatura de Morena, para la gubernatura del aquél estado.



No hay que confundir la sal con el azúcar, aunque se parezcan.



Y para nada hay que encuadrar ese asunto en las denuncias en su contra ante el inminente proceso electoral. Si es culpable que se proceda, pero tampoco anticipar juicios ni que haya linchamientos políticos.



Ya ha habido bastante información como para confundir una cosa con otra.