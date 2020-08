Los decires de los olla...

1.- "La Zagaleta", uno de los complejos más lujosos para vivir de España, y debe recordarse que fue el sitio donde el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Equis fue detenido hace muchos ayeres. Tantos que debe añorarlos y lo más pronto que se pueda, volver allá.



“Según medios españoles, en la Zagaleta no se sabía de la presencia de Emilio Equis. “Se cree que pudo utilizar papeles falsos para entrar a la urbanización, o bien, haber entrado gracias a la invitación de algún residente, ya que se sabe que la finca es exclusiva, además de sumamente discreta con sus inquilinos y visitantes”.



La finca, ubicada en Benahavís, municipio de Málaga, y que colinda a lo largo de 70 kilómetros, con el mar mediterráneo, comenzó su desarrollo en 1992 al ser adquirida por un grupo de inversores. A partir de entonces, el lugar, de 900 hectáreas, se convirtió en un lujoso desarrollo inmobiliario.



“Se han construido desde entonces 420 casas en el sitio, aunque hasta el momento solo 230 están ocupadas. El tamaño de las viviendas va de 3 mil a los 10 mil metros cuadrados”.



Los precios por cada vivienda oscilan entre los 5 y los 54 millones de dólares, según la página oficial del fraccionamiento.



Que va a querer vivir en el antiguo Distrito Federal Emilio Equis, y eso que ha pisado la cárcel. No hay como la Zagaleta; aquello es un paraíso que domina Marbella y la costa mediterránea.



2.- Por eso y otras razones, seguramente, el abogado litigante Javier Coello, dijo “que no teme nada, pero como estrategia legal decidieron presentar un juicio de amparo contra cualquier posible mandato privativo de libertad, que en el argot de los abogados se conoce como “buscador”, para conocer si hay alguna orden de aprehensión en su contra”.



“Los juicios de amparo, con los expedientes 421/2020 y 422/2020, que promovieron tanto Javier Coello Trejo, como su hijo Javier Coello Zuarth demandaron a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México y obtuvieron la suspensión provisional para evitar que si hay una orden en su contra puedan ser detenidos.



El juzgado tercero de distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, fijó el próximo 18 de septiembre para llevar a cabo la audiencia Constitucional, una sesión obligatoria para que el juez determine si concede o no la protección de la justicia para los abogados.



Javier Coello y su hijo se encargaron de la defensa legal de Emilio Lozoya, pero diferencias con el padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevaron al rompimiento de la relación cliente abogado. “Para mí el caso Lozoya es tema que se cerró”, dijo en una escueta conversación Javier Coello Trejo.



3.- Y más de lo mismo: “El proceso que se abrió con la denuncia que presentó Emilio Lozoya por haber destinado recursos que recibió de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en 2012 –con Enrique Peña Nieto como candidato-; para comprar votos, por instrucciones de Peña Nieto, como presidente de la República, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para la aprobación de las reformas estructurales derivadas del Pacto por México, y por actos de corrupción relacionados con la operación de la planta Etileno Siglo XXI, en el sexenio calderonista, es “el juicio del siglo en México si se revela todo lo que hay detrás”, aseguró el senador Ricardo Monreal.



Todo esto “va a ser impresionante, porque hay muchas personalidades públicas (involucradas). Nunca se había hecho lo que se está haciendo. Es la primera vez que se va a fondo en el deslinde de responsabilidades; es la primera vez que un alto funcionario se acoge al criterio de oportunidad y a los beneficios de testigo colaborador. No había visto en la última parte de la historia política una situación como ésta”.



-¿Se está destapando la cloaca? –se le preguntó en entrevista afuera de Palacio Nacional.



-Yo creo que hay todavía mucho que investigar, pero [no quiero afectar el debido proceso]. ¿Y el senador zacatecano como porqué?



“Hay que ver qué tan consistentes son las pruebas, eso depende de la representación social, del ministerio público y, en su momento de la defensa en el juzgado”.



-¿Al gobierno le está temblando la mano para meter a ex presidentes a la cárcel? Le preguntaron, y contestó:



“No, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha actuado con mucha moderación, con mucho cuidado para [no afectar el debido proceso] y no va a aceptar nunca negociaciones políticas al margen de la ley. Lo conozco muy bien, y es un hombre firme en el fin de perseguir la justicia”.



El presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó “...que los beneficios para Emilio Lozoya están contemplados en la ley, por lo cual no hay nada indebido...” [¿?]



P.D.- Rosario Robles Berlanga cumple hoy, un año de prisión en la ciudad de México.