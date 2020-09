Por eso estamos como estamos...

1.- Mario Delgado es un diputado que se ha ganado a pulso el que no merezca respeto ni se le tenga credibilidad, porque falta a sus compromisos como si se cambiara de calzones. Esto sucedió antier en San Lázaro. Había pasado por sus manos la planilla de diputados que integrarían la Mesa Directiva de los diputados en el último año de sus funciones, y más tarde, acosado por sus compromisos y deseos de ser presidente de Morena, “echó reversa” y se abstuvo de votar a favor de la planilla encabezada por Dulce María Sauri Riancho, dando la señal para que sus seguidores hicieran lo mismo y reventaran la elección.



Así está la credibilidad de Mario Delgado Carrillo, pero la tendrá que poner en una balanza: sus intereses personales o la dignidad del liderazgo diputadil como miembro “distinguido” de Morena...



2.- Apenas aclaró el día y en la avenida Nicolás Bravo número 15 en la Zona Centro de Xalapa, se abrieron las puertas del Colegio de Notarios del Estado para que, de inmediato el Licenciado Notario Jaime Cerdán Hierro, en términos de lo que establece el artículo 193 de la Ley del Notariado, recibiera la documentación que le fue presentada por los representantes y aspirantes mismos a integrar el nuevo Consejo Directivo del Colegio, período 2021-2022.



Se registraron [hasta el día de ayer] dos planillas: Una la encabeza la Notaria número 28 del Puerto de Veracruz, María Guadalupe Vázquez Mendoza, y la otra la lidera el Notario número 44 con residencia en Tlalixcoyan, Demarcación de Veracruz Puerto, Adolfo Montalvo Parroquín.



En la planilla de la licenciada Vázquez Mendoza se anotaron 5 mujeres y 4 varones [el Consejo Directivo se integra por nueve notarios], en tanto que en la planilla de Montalvo Parroquín hay 6 varones y tres mujeres.



La elección se realizará en el mes de diciembre en la Asamblea ex profeso, a boleta nominal, y la toma de posesión de los nuevos dirigentes se realizará en la primera semana de enero del 2021.



Las promociones a todo lo que dan desde ayer mismo en los medios del mundo notarial y social.



3.- Por si algún conflicto [no importa si es de interpretación] hiciera falta, la nueva diferencia se da entre el INE [Instituto Nacional Electoral], y el TEPJF [Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación]



Esto se dice en los medios: “...Luego de que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) criticaron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó realizar una encuesta para definir a la nueva dirigencia del partido Morena, el magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que su resolución 'estuvo apegada a derecho'.



Este órgano jurisdiccional no puede preguntar al INE qué quiere y qué no quiere hacer, ni cómo debe resolver los asuntos presentados ante esta instancia, añadió el presidente de la sala superior del TEPJF.



Luego de considerar que el respeto entre instituciones del estado es parte sustancial de la democracia, dijo que el tribunal es consciente de la complejidad que representa la función electoral y las cargas de trabajo que conlleva; es lo cotidiano en la organización de las elecciones y por ello se entiende la preocupación del INE.



Siempre respetamos las interpretaciones diferentes de la ley, pero las razones jurídicas ya están dadas en el fallo que se debe de cumplir, añadió.



También dijo confiar en las instituciones del Estado, como el INE, que sabrá hacer su trabajo con esmero y apego a sus obligaciones, y enfrentará de manera profesional los retos que la democracia presente.



El lunes, consejeros del instituto consideraron que la sentencia del TEPJF carece de dos enormes asideros; no lo pidió el partido y el método de la encuesta no está en los estatutos de Morena. Además de ello la calificaron como una intromisión del tribunal en la vida interna del partido, y le impone al INE realizar el sondeo cuando debe organizar el proceso electoral federal del próximo año...”



Ahora bien y en tratándose de asuntos o temas electorales que deberá “jalar” y resolver la SCJN, [Suprema Corte de Justicia de la Nación] hay que listar, entre otros asuntos vitales, el cambio de fechas para iniciar el proceso comicial debido a la pandemia del Covid-19; las reformas sobre la [forma] en que se nombrarán a los funcionarios que se encargarán de la organización logística de los comicios; y también, la decisión presidencial de recortar los tiempos fiscales en radio y televisión, lo que en opinión de algunos partidos políticos disminuirá su espacio para propaganda durante las campañas.



P.D.- ¿A poco se atreverán los legisladores de Morena a aumentar a cinco pesos el impuesto a los refrescos? Es pregunta...