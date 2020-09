La fiesta de los chapulines aún no empieza...

1.- Hay dos conceptos que pueden embonarse a los “chapulines”, sin menoscabo de que haya mejores acepciones:



a) Hay “chapulines” que tienen un cargo; bien de elección popular, bien en algún gobierno estatal o federal, y sin que hayan cumplido mandato o comisión, y ya están “preparando el terreno” para saltar a otro, de igual o mejor condición. Aquí la ley no interviene, sino que la carga es moral:



Fueron elegidos para un cargo y deben concluir antes de buscar otro:



Han sido designados para una comisión y en el desempeño estarían buscando otra de mejor posición política o administrativa.



b) Otros “chapulines” serían aquéllos que, siendo postulados por un partido y ya en su desempeño, “se pasan a otro partido” por interés político y aunque no se pueda probar de inmediato, podría ser el económico.



Esto viene a colación porque apenas ayer en el PRI se armó una fiesta porque:



“...Alejandro Moreno festejó este fin de semana que, en las modificaciones a los estatutos del PRI, les fue aprobado ya un infalible “candado” para evitar la fuga de sus legisladores. El dirigente priista indicó que, desde ahora, todos los candidatos deberán firmar un documento, en el que jurarán lealtad al partido y se comprometan a no abandonar sus grupos parlamentarios. Y en caso de que lo hagan, tendrán que renunciar a la curul o al escaño en el Senado, y dejar su lugar al partido para que sea ocupado por el suplente...”



¿Y por qué mejor no se trabaja para insertar esta prohibición en la Ley Electoral? ¿Será porque la medida atropella derechos humanos y constitucionales? Que se les quede de tarea a los celebrantes del estatuto del PRI.



2.- Desmedida la celebración de Morena ante la negativa de registro como partido político al México Libre de los esposos Calderón-Zavala.



Y desmedida porque esta decisión de última hora por parte de a quienes se les recarga, como lo son Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, cabezas visibles, habían estado “traqueteando” de que serían varios los partidos que habrían cubierto exitosamente todos los requisitos y condiciones de la ley, para obtener la patente partidista.



Y a esta resolución “de última hora” se la pegan al júbilo de los morenos, “quién sabe por qué”



Pero esta historia no ha concluido. Faltan algunos capítulos...



3.- En el TEPJF hay tres escenarios posibles: Dicen en nota conjunta Marisol Velázquez y Rolando Ramos:



El viernes, el Consejo General del INE rechazó el registro como partidos políticos de seis de las siete organizaciones que hicieron su solicitud; entre los argumentos del organismo destacaron que en algunos casos éstas recibieron recursos de procedencia desconocida o se constató la participación de agremiados o un sindicato en las asambleas celebradas.



Las organizaciones rechazadas fueron: Grupo Social Promotor de México; Redes Sociales Progresistas AC; Libertad y Responsabilidad Democrática AC; Fuerza Social por México; Fundación Alternativa AC; y Súmate a Nosotros.



Todos los actos de autoridad son impugnables y de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación previstos deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir de que se notifique la resolución de la autoridad electoral.



Entrevistado por El Economista, el académico de la UNAM, Fernando Ojesto explicó que las organizaciones políticas pueden impugnar la resolución del INE a través de un recurso de apelación para que sea competencia exclusiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución de los recursos que se presenten.



“Dependerá de los agravios y argumentos que sostengan las organizaciones, y existen tres opciones: confirmar el acuerdo del INE y negar el registro; revocar el acuerdo del INE y solicitar una investigación en ciertas áreas; o en plenitud de jurisdicción el Tribunal Electoral puede otorgarles el registro”.



La dirigente de Libertad y Responsabilidad Democrática AC, Margarita Zavala, ya anunció que impugnará la decisión del INE ante el Tribunal al denunciar que el organismo empleó criterios de último momento, los cuales nunca se habían discutido.



Del mismo modo, la agrupación Fuerza Social por México (FSM) impugnará ante el Tribunal Electoral Federal, informó Gerardo Islas Maldonado.



En conferencia de prensa y a pregunta específica, el presidente de la asamblea nacional de la agrupación negó que Pedro Haces Barba, senador suplente, militante de Morena, y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sea el dueño o fundador de FSM.



“A la cabeza de Fuerza Social por México está su servidor. El que está dando la cara, el que ha tenido una carrera política construida propia y el que ha hecho una convocatoria abierta a toda la nación para poderse formar en este instituto político”.



El diputado local y coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Puebla negó también que la agrupación se haya financiado con recursos ilícitos.



Ya se verá quiénes tienen la razón.