Porfirio Muñoz Ledo: la última y nos vamos...

1.- El panista Ricardo Anaya Cortés [ex aspirante presidencial] ha reaparecido ayer lunes manifestando a quien quisiera escucharlo “que regresará de lleno a la vida política" y dijo que "el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente".



Con la reaparición del queretano, se ha abierto la baraja política rumbo a las elecciones intermedias del año próximo dado que su experiencia como ex líder del CEN del PAN no será echada al cesto de la ropa para lavarse. Al contrario, desde ahora entra en remojo y se irá viendo cómo encaja en el momento político del país, y el cómo también observa el estatus de la política nacional.



En un mensaje compartido en sus redes sociales, señaló “que considera que ante los problemas que se presentan en el país lo correcto es estar presente”.



Dio sus razones del porqué se alejó temporalmente de la actividad política, tanto en su partido como en la militante del país.



Sea como fuere Ricardo es un activo importante de los azules, pero, quiérase que no, su retorno modifica el tablero que los azules venían construyendo sin su presencia. Pero no estorbará en lo que ha encontrado.



Su obligación, como militante efectivo, es, por ahora, reincorporarse. Del resto se encargarán las circunstancias, y ojalá que su presencia no agrie lo andado sin su presencia.



2.- Es abierta la lucha: máscara contra cabellera en el ring de la Arena Morena, a dos de tres caídas entre el joven vanidoso y engreído, contra el veterano y soberbio.



Marcelo Ebrard Casaubón le ha pedido a Mario Delgado [por lo que se aprecia a simple vista] que no deje que el ex de muchas cosas, como es Porfirio Muñoz Ledo, lo intimide.



Como es sabido, ambos luchan por la dirigencia de nacional de Morena y la arena está llena de bote en bote y la “gente loca de la emoción”.



Atrás han quedado el Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bull Dog. El encuentro es a dos de tres caídas sin límite de tiempo.



Si Ebrard consigue hacerse del CEN de Morena, hasta luego Nicanor: Echará su resto para el 2021 con el timón de las decisiones para las candidaturas a diputados federales, las locales en diversas entidades, y un buen número de gubernaturas.



Hasta ahora, la ventaja de Mario sobre don Porfirio es alentadora para el Canciller que ha visto bajar sus bonos con el problema del Agua en la frontera mexicana con los Estados Unidos.



Si ese problema “revienta” hasta allí llegará el antiguo pupilo de Manuel Camacho Solís, quien jugó su resto ante Salinas y perdió la partida y el partido.



Se fue a la oposición de un partido que él fundó, en unión de Marcelo Ebrard y perdieron. Buscaron refugio en otro puerto y fueron a dar a los espacios políticos del ahora presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.



Y a pesar de que Porfirio Muñoz Ledo es mejor político que Marcelo, los dados apuntan hacia Mario Delgado.



Alea jacta est.



3.- Los 650 y el poeta Sicilia en sus cartas abiertas, darán muchas palabras y tinta en periódicos. Pero que el ruido no aturda a los actores porque México será el perdedor.