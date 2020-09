Las sombras del vandalismo...

1.- Lunes de violencia feminista en ciudad de México; en Xalapa en menor grado, pero todas las marchas que se realizaron en diversas partes del país, tuvieron que ser “encapsuladas” para evitar mayores daños y mujeres [del bando policíaco y las feministas] lesionadas.



El dispositivo policíaco hasta cuando esto se teclea, controla los desmanes que se da siempre, en la sombra del anonimato.



Y viene el dos de octubre para una generación [la actual] que sólo conoce por relatos y películas, qué sucedió en aquélla época.



2.- Mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si procede o no la reclamación promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat, [esposa del Secretario de HyCP] de aceptar a trámite la controversia constitucional presentada por la ex presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, “en contra del acuerdo que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública”.



La representación jurídica del Ejecutivo afirma “que Rojas no tenía facultades para promover dicha controversia, pues la legisladora se escudó en el artículo 233 del reglamento de la cámara, donde se establece que la presidenta de la mesa directiva puede “Presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso”, lo cual, afirma la parte quejosa, no era el caso.



Consta en trámite que la legisladora presentó su controversia el 21 de junio pasado, y cinco días después fue aceptada a trámite por la ministra Ríos Farjat.



Por esta razón y decisión el Ejecutivo Federal presentó su recurso de reclamación, el cual será votado el próximo día 30 de septiembre en la sesión de la Segunda Sala de la SCJN.



Si la mayoría de los cinco ministros de la sala niega la reclamación del Ejecutivo, el trámite de la controversia seguirá pero, si le otorga la razón a la queja, todo este juicio constitucional quedará sin efectos.



Y lo que se acumule con lo que está pendiente sobre la Consulta para “enjuiciar a los expresidentes”.



3.- ¿A poco el aspirante a la presidencia de Morena Mario Delgado Carrillo algo tiene que ver con la prisa “que dicen tiene” para desaparecer los fideicomisos que actualmente tienen la soga en el cuello?



El diputado algo tendrá que hacer para aclarar cuál será el destino de los fideicomisos que aseguran, desaparecerán de su vida activa.



La presidencia de Morena se lo agradecerá.



Por cierto, que Alejandro Rojas Díaz Durán [aspirante también] ha tirado el arpa. Ya no irá por la presidencia de Morena.



Él sabrá por qué...