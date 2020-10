¿Y cómo queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

1.- Y la luz se hizo: Por mayoría de seis votos [contra cinco], el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró hoy que es constitucional la materia de la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un eventual juicio a ex mandatarios.



Los ministros se manifestaron en votación dividida, de seis a favor de la declaratoria de constitucionalidad y cinco en contra.



Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar afirmaron que la materia de este ejercicio no es contraria a lo que señala el artículo 35 de la Constitución.



En contra votaron el ponente, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas.



Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reformuló la pregunta para la consulta popular en torno al tema de la responsabilidad legal de los ex presidentes.



El texto aprobado, por mayoría de ocho votos, [para que aparezca en la boleta] fue el siguiente:



“¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasado por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”



2.-Ayer también, para no quedarse atrás, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un paquete de reformas legales para trasladar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que por siempre había tenido el control, a la Secretaría de la Marina, la administración y el control pleno de los puertos de la Marina Mercante del país.



El proyecto deberá ir al Senado para su análisis.



Con 262 votos a favor, 86 en contra y 45 abstenciones, los diputados avalaron el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos.



Con estas reformas la Marina asumirá el manejo total de las concesiones, contratos, obras, permisos, tarifas, la educación naval, entre muchas otras funciones.



La Marina podrá: “otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales; adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua”, se indica en el dictamen.



Luego de una decisión de política de gobierno que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, -lo que provocó la inconformidad y la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú- la diputada de Morena, Juana Guerra Mena, de Morelos, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos.



Antes de entrar a la discusión en lo particular, la votación en lo general se dio de manera dividida en los partidos de la 4T, y hubo algunos legisladores del PT y de Morena que votaron en contra o que se abstuvieron. El PAN, PRD y MC votaron en contra y el PRI se abstuvo [para confirmar su tibieza ladina].



El grupo parlamentario de MC anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta reforma es violatoria del artículo 129 de la Constitución. Y quién sabe cómo le vaya en la SCJN por lo que se está viendo...



3.- Y por acá también hace aire: El Congreso local, arguyendo o argumentando, como quiera verse, la pandemia de austeridad, en sesión extraordinaria, dieron pase a varias reformas al Código electoral del estado, autorizando que el OPLE sea el mandamás en el ejercicio del programa de Resultados Electorales Preliminares en las elecciones que se realicen en la entidad, y que, además pueda realizar los debates, presenciales o virtuales, como sea el caso.



Sin embargo, la ahora “chiquillada” política, solicitará varias cosas: Que el INE se quien maneje y organice los próximos comicios electorales en el estado.



Y, seguramente, también, solos o en grupo, impugnarán lo que les moleste de las medidas tomadas por el ahora partido en el poder.



Ya se verá que sucede en los días que vienen...