¿Y la coalición cuándo?

1.- ¡Fraude, fraude! gritaron los seguidores y simpatizantes del vaquero motorizado Félix Salgado Macedonio, cuando Mario Delgado se preparaba para asestar el garrotazo que oficializaría la presunta candidatura del cachorro de la revolución, [excusa: de la 4T] Pablo Amílcar Sandoval, por instrucciones, seguramente de YSQ.



Por esa y otras razones, seguramente, y ante la falta de acuerdos y por inexistencia de encuestas, Morena no definió quién será el candidato a la gubernatura de Guerrero.



Con "un nudo en la garganta, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que al ser una lista de 15 aspirantes, es necesario depurar nombres, para entonces proceder a la elaboración de una encuesta que defina quién será la candidata o el candidato".



"Los 15 aspirantes estuvieron esta tarde en la sede que Morena tiene en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, en donde se daría a conocer al candidato; sin embargo no ocurrió por falta de acuerdo.



Según fuentes de Morena, "Pablo Amílcar Sandoval sería el candidato, pero" el senador Félix Salgado Macedonio lo impidió cuando Mario Delgado pretendió dar a conocer el nombre, los acompañantes de Salgado Macedonio gritaron "¡fraude, fraude, fraude!".



¿Les recordarán algo esos gritos?



2.- Ya se había anticipado, pero ahora parece que va en serio dado que, se ha asentado, los menores de edad no tienen una tarjeta o credencial seria para ser identificados como mexicanos. Son una indocumentados en su propio país.



Quizá por esa razón la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo "...que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convertirá en la Cédula Única de Identidad Digital..."



Al presidir la sesión de la Comisión Intersecretarial para la Adopción y Uso de la Clave Única de Registro de Población, Sánchez Cordero dijo que la CURP se usa en el 96% de los trámites ante el gobierno federal, y la información que integra la base de datos es confiable y protegida.



Mencionó que diariamente se realizan más de 4 millones de consultas a la base de datos nacional de este documento.



Por otra parte, la funcionaria destacó que "...se trabaja para consolidar a la CURP como la clave única de identificación en México, "hacerla piedra angular del registro de la identidad biométrica, será sin duda el cimiento para transitar de forma contundente a la Cédula Única de Identidad Digital...".



3.- Si la [en duda] alianza entre PRI, PAN y PRD no se concreta de manera sólida, los partidos políticos pueden irse alejando de construir el contrapeso político que hace falta en el país.



Ya se ha anticipado que "no habrá candidatos impresentables ni corruptos" que pululan en las tres formaciones políticas.



Sólo bastaría ver los nombres de quienes aspiran a un cargo de elección popular para darse cuenta.



Sin embargo, los partidos de la acera de frente a ellos, están peor: recogerán la basura que deja la "cresta del oleaje" para presentarlos como propios, con una ligera barnizada para que "queden limpios de corruptelas y deslealtades".



Y en esas andan en los distritos del norte del estado, por ejemplo en Pánuco, Tuxpan, Álamo, Papantla, en donde los alambristas se pueden apellidar Silva Ramos, García, González, o Pérez, para el caso es lo mismo. Son expertos alambristas y en eso andan.



Si la alianza tripartita se configura, deberán elegir con sus bases, con mucho cuidado Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez, líderes del PAN, PRI y PRD para que las candidaturas no sean compensaciones para una entrega simulada.