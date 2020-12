Ahora el tema es la coalición PAN-PRI-PRD...

1.- No es fácil ocuparse de la vida política de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, porque, cargos administrativos aparte, hoy gobierna la ciudad más grande de México y quizá del Continente Americano, porque siempre ha estado a la sombra de políticos que han aprovechado sus conocimientos como la científica [licenciatura en física] que es catalogada, pero desempeñando funciones muy distantes de su especialidad.



Ahora doña Claudia ya se atreve a emitir juicios políticos. Ayer sostuvo en medios que "la alianza entre el PRI y el PAN en la capital del país, representa un retroceso al pasado, [¿al pasado de quién?] en donde privó la corrupción y la injusticia”.



Y sigue diciendo: “Para mí esta unión del PRI y el PAN, que durante muchos años, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo dirigente de la oposición decía es que es el PRIAN, porque ya no hay diferencia entre el PRI y el PAN. Y hoy con esta unidad pues es la mejor demostración de que es así, y hoy lo que buscan, [desde mi punto de vista], obviamente, es un análisis general, no es un tema electoral [y si no es tema electoral, ¿qué es?], pues es sencillamente volver al pasado [pero omite decir al pasado de quién]. Eso es lo que los une, regresar al pasado de la corrupción, regresar al pasado del dinero por encima de la justicia, regresar al pasado del autoritarismo por encima de las libertades, entonces pues es la mejor demostración de que los une eso”, consideró la mandataria de la ciudad de México.



Pero siguió en su embate a la Coalición del PRI/PAN/PRD, y “mencionó que la unidad de los partidos tricolor y blanquiazul muestra una visión de país alejada de todo principio, en donde lo único que se busca es el beneficio de unos cuantos y no el bien común”, ignorando citar al PRD donde militó.



En fin, está en libertad de opinar, como sería saludable que también lo hiciera con los muy impresentables partidos PVEM y PT, que para esto se pintan solos, que van unidos al partido en que ella es activa militante....



2.- Vaya que está dura la embestida de los Morenos contra la alianza anti morena; véase esto: “Al ser cuestionado si la coalición entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, comparte ideales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no se quiere meter en eso, además que no le corresponde”.



Pero, respecto a la del PAN/PRI/PRD, entonces sí le corresponde. Esto dijo el Presidente AMLO de la coalición que está en la acera de enfrente:



“...Están en todo su derecho, las coaliciones son parte de la vida electoral de nuestro país, y quien tiene que tomar las decisiones ahí pues es quién vota, quien vaya a votar, el electorado”, agregó.



“Ese grupo oligarca, utilizaba a un partido u otro de acuerdo a lo que le convenía. Si un partido se desgastaba, recurría al otro para que se aparentara de que había cambios, era lo que se llama gatopardismo”, expresó el Presidente en alusión a la alianza entre PAN-PRI y PRD.



En otra parte de lo que dijo: “...Denunció que en 2006 y en 2012, partidos se unieron en su contra, mientras que en 2018 buscaron hacer lo mismo “y afortunadamente no se pusieron de acuerdo”.



“Por eso dicen que quieren regresar, yo digo que sí, que regresen, pero lo que se robaron”, declaró al denunciar corrupción y casos como el de Odebrecht.



López Obrador agregó que al presentar la alianza PAN-PRI y PRD, Claudio X. González estaba ahí. “¿Quién es el jefe entonces?”, cuestionó.



“Se engañó mucho a la gente haciendo creer que eran distintos, un partido y el otro. Y yo siempre dije que eran lo mismo”, dijo.



“Yo quiero que se serenen, que terminemos el año en paz”, dijo el presidente López Obrador y señaló que dará a conocer un informe de “todos los robos que se cometían”.



3.- Ya se verá en los días que vienen quien tiene la razón o la verdad: “...El apagón de electricidad registrado este lunes en diversos estados del país, no generó daños al Sistema y a través del Sistema Selectivo de Disparo Automático de Carga, se evitó un colapso en el sistema, pues de 46 millones de usuarios que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sólo se afectaron 10.5 millones, informó el director general de esa empresa, Manuel Bartlett Díaz, en sintonía con Carlos Meléndez, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).



El director del Cenace, informó que, “...con esta falla en el Sistema, que no se registraba desde septiembre de 2017, salieron de operación 16 centrales eléctricas convencionales, lo que no es un hecho común...”



Guillermo Nevárez, director de distribución de la CFE, destacó que el corte, sólo se afectó una línea del metro, y no se afectaron hospitales “que se tienen con candado” ante la pandemia de Covid-19 y tampoco se afectó al Sistema Cutzamala.



Aclaró que la falla no se debió a una falta de mantenimiento o inversión, y aclaró que no hay costo de afectación, “porque no se puede reclamar ante un tema fortuito”, incluso destacó que estas pérdidas están consideradas en los contratos.