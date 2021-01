La Confederación Nacional Campesina, vive...

1.- Aunque en la Revolución Mexicana se vieron involucrados prácticamente todos los sectores de la sociedad, y no obstante que sus causas fueron varias, la pertenencia de la tierra, su distribución desigual y el despojo de ésta, fueron las razones que enmarcaron el levantamiento revolucionario.



El despojo de terrenos, causado principalmente por las lagunas jurídicas del artículo 27 de la Constitución de 1857, trajo como consecuencia que los campesinos perdieran los medios indispensables para subsistir, cayendo en una especie de esclavitud, lo que motivó un descontento generalizado.



En 1915, tras vivir los momentos más álgidos de la Revolución, Venustiano Carranza, entonces Presidente de la República, decidió realizar una serie de propuestas de orden legal que significaran la reorganización política y económica del país; tomó medidas encaminadas a satisfacer los principales reclamos de la Nación, y el 6 de enero, en la ciudad de Veracruz, emitió la Ley Agraria, con el principal objetivo de restituir sus tierras a quienes habían sido despojados de ellas. CDE del PRI, Aguascalientes.



Al celebrarse ayer [6 de Enero] la expedición de la Ley Agraria, el duranguense Ismael Hernández Deras, dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ante la presencia del líder nacional del PRI, Alejandro Cárdenas Moreno, destacó que, “...por primera vez en la historia de este evento nacional, es presidido por el presidente del CEN del PRI, hoy Alejandro Moreno Cárdenas, en quien reconoció total apertura con la CNC, y envió un mensaje claro y firme: “México nos necesita unidos a todos...”



Asimismo, “...refirió que la pandemia que ha cobrado muchas vidas, la economía y la situación desoladora en el campo, representan una de las situaciones más graves que haya tenido en casi un siglo de la historia la vida política, económica y social en México. “El PRI y la CNC, estamos llamados a concretar un gran acuerdo por el futuro del campo, donde concluyan organizaciones campesinas de todas las expresiones, y que, entre otras causas, luche por programas que promuevan un desarrollo rural integral para todos, y una política encaminada a lograr la soberanía alimentaria para el país...”



2.- Palabras más palabras menos, el líder del PAN en el estado, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ha bosquejado el qué y el cómo operará el partido que dirige, en tiempos de una alianza necesaria, precisamente ahora que vienen las definiciones.



El PRD por lo menos, sabemos que no jugará el papel de héroe ni de Superman ahora que el kilo de votos no tendrá el mismo peso que tuvo ayer o antier. Sergio Cadena Martínez viene de la vieja escuela del priismo de no dar paso sin huarache, y, en consecuencia, actuará conforme interese a la alianza. Sabe muy bien que se jugará en lance eleccionario y buscará el mejor resultado para los amarillo-negro en esta hora importante de Veracruz y México.



Quizá por esa misma razón Marlon Ramírez Marín [¿con o sin parentesco con los Ramírez de Paso de Ovejas?] debe mostrar parte de la experiencia que debe haber asimilado en su paso por la Administración pública y en el partido en el que ahora despacha como presidente estatal.



Marlon conoce los trucos y faramallas de los “líderes regionales” del tricolor que se ofrecen al mejor postor, [no pastor] y le “venden” a los líderes estatales estadísticas y números que sólo existen en las libretitas viajeras que jalan precisamente cuando de cuentas por hacer se trata.



Por los números que “venden” va el tamaño de exigencia por candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas o regidurías, las que pelean con uñas, zarpas y dientes.



3.- Por lo que al norte del estado se refiere, ya hacen cuentas alegres para los lugares en que funcionará la triple alianza y en los que cada partido irá en solitario detrás de presidencias municipales, diputaciones locales y federales.



Así “sueltan” que en Chicontepec, Tempoal, Alamo, Zontecomatlán, Tamalín, Tantoyuca, Tepetzintla, Benito Juárez, Ciltlaltepec y Poza Rica, el PRI iría en alianza, aunque, lo cierto es que todavía no se afina claramente en cuáles sí y en cuales no irían sueltos o aliados.



De todos modos, las convocatorias están en proceso de ser lanzadas para que la alianza de enfrente haga su juego.



4.- Aunque, viendo bien y despacio, el PVEM [especialista en reciclaje] estará muy pendiente para que no jueguen en esta ocasión, con basura que arrojan las olas. Ya los verdes que irán a las candidaturas, afinan sus cuchillos porque suponen que si Morena les echa algún salvavidas, pues pueden flotar, como suele suceder en Tuxpan, donde el Cisne no quiere ser Ganso y buscará la fuente de energía de poder a través de algunos socios del PT y quizá de Morena.



No lo crea, pero un tuit vagabundo atribuido a la firma de Pepe Cárdenas, se lee: ¿Por quién votarás en las próximas elecciones? Morena 10% / PRI-PAN-PRD 76%/ Indecisos 8%/ No Votaré 6% Y esto apenas principia...



5.- Cuando veas a tu vecino el pasto cortar, aceita tu podadora para trabajar. Toque de queda en Washington.



Los demócratas tomarán el control del Senado de Estados Unidos por primera vez en seis años después de que Jon Ossoff derrocara al republicano David Perdue en Georgia, según NBC y CBS.



La victoria de Ossoff, junto con la derrota de Raphael Warnock al republicano Kelly Loeffler, divide el Senado 50-50 entre los dos partidos, pero inclina el poder en la cámara a los demócratas porque la vicepresidenta electa, Kamala Harris, tiene el voto de desempate.



¿Hasta dónde llegará el aún presidente Donald Trump? ¿Golpismo? ¿Sedición?