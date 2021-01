Donald Trump, fuera...

1.- Como se esperaba, a pesar de las bravatas de D. Trump, el Congreso de la Unión Americana certificó ayer por la madrugada, la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, en las presidenciales celebradas en el ahora lejano 3 de noviembre del 2020, en una sesión de alternativas que se tuvo que suspender durante tres horas ante la irrupción e interrupción de manifestantes partidarios del presidente saliente, que se resiste de malas formas, Donald Trump.



Con 306 votos electorales, contra 232 de Donald Trump, Biden es oficialmente, el presidente electo de Estados Unidos de América, y Kamala Harris es la vicepresidenta electa y ambos asumirán sus cargos el 20 de enero.



La sesión se reanudó alrededor de las 20:00 horas locales, después de ser interrumpida por la irrupción de los manifestantes, enardecidos por las afirmaciones sin fundamento que les aventaba Trump, con la pantalla de que le "robaron" la elección.



2.- Dice Lorena Arroyo en el País: "... La mayoría de congresistas demócratas se han pronunciado abiertamente sobre la necesidad de invocar la enmienda 25ª o poner en marcha un juicio político para sacar a Trump del poder antes de que acabe su presidencia. El último en pedir que se invoque la enmienda constitucional ha sido Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, quien tildó de "insurrección" lo sucedido en la víspera en el Capitolio. "El presidente no debe seguir en la oficina ni un día más", criticó. Y señaló que esa sería la "manera más rápida y efectiva de hacerlo". Sin embargo, señaló, si el vicepresidente y su Gabinete se niegan a hacerlo, el Congreso podría abrirle un nuevo juicio político al mandatario.



Por el momento, ni Pence ni ningún miembro del Gabinete de Trump se han pronunciado sobre la posibilidad de invocar la enmienda 25ª. Sin embargo, según reportaron los medios locales, esa es una opción que funcionarios de alto rango están "discutiendo seriamente" por la actitud incendiaria de Trump en la víspera, cuando insistió en el fantasma de un fraude que no ha podido comprobar y azuzó a miles de sus seguidores a marchar hasta el Congreso, donde se votaba la ratificación de Biden.



Por el momento, el único congresista republicano en pedir abiertamente que se invoque la enmienda 25ª ha sido Adam Kinzinger, de Illinois, quien instó a Pence a tomar esa medida debido a que las acciones de Trump del miércoles indican que no puede seguir al frente del país. "El presidente provocó esto, el presidente no es apto, el presidente no está bien", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.



¿Se ha usado antes?



Hasta el momento, las pocas veces a las que se ha recurrido a la enmienda 25ª ha sido por cuestiones médicas, como cuando el presidente Ronald Reagan tuvo que someterse a una cirugía de colon en 1985 por el cáncer que padecía y su vicepresidente, George H.W. Bush, asumió la presidencia temporalmente. También fue invocada por George W. Bush, en 2002 y 2007, cuando le fueron practicadas unas colonoscopias.



¿Qué dice Trump?



Con sus vías principales de comunicación con sus seguidores silenciadas, el presidente Trump por el momento no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se invoque la enmienda 25ª. En la madrugada del jueves, después de que el Congreso confirmara la victoria de Biden, el mandatario emitió un comunicado en el que protestaba por el resultado pero, por primera vez, se comprometía a una transición de poderes "ordenada" el 20 de enero..."



3.- Seguramente mañana, en su domicilio formal de Nicolás Bravo 15, los nuevos dirigentes que integran el Consejo Directivo del Colegio de Notarios, tomarán posesión de sus cargos en ceremonia ex profeso.



Integran el Consejo los siguientes Notarios:



Lic. Adolfo Montalvo Parroquín

Presidente



Lic. Héctor Manuel Sánchez Galindo

Vicepresidente



Lic. Alfonso Díaz Lozada

Secretario



Lic. Alfredo Herrera Cantillo

Prosecretario



Lic. Clara Elena Sánchez Ballesteros

Tesorera



Lic. María Fernanda Troncoso Coutiño

Protesorera



Lic. Natalio Alejandro Arrieta Martínez

Vocal de Mutualidad



Lic. Joel López García

Vocal de Proyectos Legislativos



4.- No se ve pero se siente: Se trata de la UMA o Unidad de Medida y Actualización "...que es la unidad de cuenta que se utiliza en México como índice de referencia, medida o base económica en pesos, que sirve para determinar la cuantía de pago de obligaciones como las multas y supuestos previstos en leyes federales, estatales y municipales.



Su creación tenía como objetivo sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM), y reducir el impacto inflacionario en caso de aumento del sueldo mínimo.



Y es que siempre que ocurría un aumento de salarios, no sólo incrementaba los sueldos, sino también las obligaciones fiscales, por lo que desde el 27 enero de 2016, es usada la UMA.



Su actualización es anual, multiplicando la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno, más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor.



Considerando que la inflación anual en diciembre de 2020 fue de 3.15%, el Inegi determinó que el valor diario de la UMA pasará de 86.88 pesos a 89.62 pesos para 2021, con lo que el monto mensual se ubica 2 mil 724.45 pesos y el anual en 32 mil 693.40 pesos..."