La rebelión de los caceroleros

1.- La “rebelión de las cacerolas” [cazuelas dicen algunos] brotó en la ciudad de México con motivo de la suspensión a los restauranteros para abrir sus centros de trabajo que dan ocupación a cocineros, meseros y lo que implica movimiento de autos y personas.



Las autoridades ofrecieron, en cambio, avisos de multas y suspensión de autoridades. Vino el forcejo y, al parecer, llegaran a un convenio para que Covid-19 deje de estar amenazando esa actividad que ha dejado con el paro, bolsillos vacíos y sin pan las mesas de miles de familias.



Siempre hay un punto medio cuando la voluntad se impone. Nadie quiere ser contagiado pero tomar providencias no sobra.



Ojalá y pronto esa actividad se reanude.



Afortunadamente en provincia es menor ese riesgo, pero ser precavido es obligación de todos.



2.- ¿Sería dable suspender las elecciones federales, estatales y municipales del próximo 6 de junio? Nada más de pensarlo se vendría encima si bien no un caos, sí por lo menos una serie de contratiempos que exigirían modificaciones rápidas a la legislación vigente.



Extender mandatos; nombrar autoridades perentorias; sujetar a los entes electorales a parar la maquinaria en marcha, y de colofón, evitar la contienda verbal entre autoridades y el organismo autónomo organizador de elecciones.



Esta posibilidad ojalá que sea una tormenta pasajera pero no imposible de permanecer si el Covid-19 sale de control.



Sobre esta posibilidad aún no hay pronunciamientos, pero puede darse.



3.- Un grito a tiempo del Embajador de USA que agarra camino para su casa: Ha dicho: “…Una de las prioridades para Estados Unidos y México, es combatir el tráfico de armas que existe entre las dos naciones. El gobierno estadounidense ofreció a México la donación de equipo no intrusivo (tecnología) para controlar ese tráfico de armas, pero el gobierno mexicano no ha aceptado, aseguró el embajador Christopher Landau.



El diplomático estadounidense que concluye su gestión el 20 de enero próximo, dijo en conferencia de prensa virtual, que para Estados Unidos es un tema de gran importancia, el controlar el flujo ilegal de armas hacia México.



Lo bueno es que lo dijo cuando ya se va ¿Por qué no antes?