Ricardo Ahued Bardahuil ¿va de nuevo?

1.- Las diputadas Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez, Dorheny García Cayetano y el diputado Juan José Gómez Cazarín, [¿motu propio?] el día de ayer, formularon una pública “invitación” al senador Ricardo Ahued Bardahuil para que acepte ser candidato a la presidencia municipal de Xalapa en el próximo proceso electoral.



Se ignora quién o quiénes dieron instrucciones a los invitadores para pronunciarse a favor del senador y, demás, extenderle la invitación política que por cierto, el senador fue cauto en su respuesta para con el acelerado diputado y diputadas a quienes podría resultarles alguna sanción en términos del artículo 134 de la Constitución General de la república [cosa de verse].



Como se ve, Morena está echando mano a la pistola como queriendo “pelear” al involucrar al senador Ahued [que ya fue presidente municipal de Xalapa] en la presunta contienda, y en la que, difícilmente aceptaría participar [SEUO] habida cuenta de que Morena tiene más aspirantes.



¿O es que otean que con ninguno de ellas [o ellos] lograrían retener la presidencia de la capital del estado?



Sin embargo, ya hicieron saber a los electores que solamente con Ricardo Ahued pueden aspirar a ganar.



¿Y qué pasaría si el senador dice: gracias no?



La abrupta salida del senador de la Dirección General de Aduanas flota en el aire...



2.- Aunque el ex diputado Francisco Garrido ha afirmado que el asunto del congelamiento de sus cuentas se debería a asuntos relacionados con su empresa, lo cierto es que el presidente de Podemos [partido político debutante en elecciones], debería ir un paso adelante, es decir, dejar momentáneamente el timón del partido a alguno de sus lugartenientes, que para esto de la política, se pintan solos.



Y no es que necesite de consejos o consejas, pero el líder de Podemos debe concentrarse en solucionar ese asunto y nada perdería con hacerlo. Le sobran amigos y asesores, seguramente.



3.- ¿Qué destino tendría la Iniciativa de Ley que Candidatos a diputados locales por Movimiento Ciudadano, presentaron en el Congreso de Nuevo León para regular el "chapulineo"?, y someter a los políticos a las mismas reglas del juego que piden para los ciudadanos sin partido que desean acceder a un puesto de elección popular. Pronto sabremos qué suerte corrió.