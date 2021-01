El PRI abandonó el barco en Tuxpan...

1.- Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le acomodó un buen zape a los viajeros frecuentes a la Unión Americana; y todo esto porque firmó sendas órdenes para enfrentar al monstruo en que se ha convertido la pandemia del Covid-19, que nos tiene aterrorizados, entre las que autoriza el mayor uso de Ley de Producción para Defensa, a fin de acelerar la vacunación y también está una para que se exija a todas a las personas que viajen por avión a Estados Unidos, se realicen una prueba de Covid-19 antes de abordar, y hagan cuarentena al aterrizar, ignorándose por el momento cuánto duraría esa cuarentena.



Pero eso no es todo, la medida se extiende al uso de mascarillas en trenes, barcos, autobuses de media y larga distancia.



Por lo que a nuestro país se refiere, no aplican estas que pueden ser saludables medidas sanitarias.



2.- En la lucha cuerpo a cuerpo que se libra en el seno de la triada partidista, todos sus integrantes se avientan lo que tienen a su alcance con tal “de avanzar” en la colocación de los suyos. Sin embargo, a cada paso los dirigentes se tropiezan con la misma piedra: el exceso de tonterías.



Y en este campo, Mario Delgado Carrillo va de líder sin discusión. Cada vez que abre la boca “barre de arriba para abajo”.



Cuestión de hacerle seguimiento. Produjo esta perla que los pescadores no quieren: Puso su ventilador a trabajar y arrojó estiércol contra el PAN y el PRI, haciendo recuerdos tontos sobre la elección y “fraude en el proceso electoral del año 1988 en que Cuauhtémoc Cárdenas Batel perdió la elección con Salinas de Gortari.



Al ilustre chalán del Canciller Ebrard [ahora “líder” de Morena] se le olvidó que el tal fraude se le imputó y hasta hoy se le carga, al impresentable Director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, por cierto, de los más cercanos al presidente de la república, AMLO.



Don Mario debe usar el ventilador, ciertamente, pero de esos que ponen en el techo, así no salpicaría a tantos con sus deslices y pen... que aplaude la oposición, precisamente ahora que Morena no quiere hacer olas.



Pero de que los hay, los hay; solitos aparecen en la calle....



3.- Expediente Tuxpan: Este importante bastión político de Veracruz, en donde afirman algunos lugareños que comienza la Huasteca [la motejan La Puerta de Oro de la Huasteca Veracruzana], ha sido defenestrado políticamente por el PRI a favor del usufructo de largo aliento en lo político para el PAN, ahora comandado por José Mancha, al grado de que éste pone y quita candidatos en ese puerto.



Tan es así, que su primo hermano Juan Antonio Aguilar Mancha, oriundo del puerto... pero de Veracruz, gobierna en la tierra de Jesús Reyes Heroles [quien lo creyera], en la tríada, se proponen a seguir montados en la silla municipal, ahora con Pepe como Edil Presidente.



Pero los priistas [quien lo viera, ahora se conforman con alguna regiduría, o lo que caiga] sólo tienen dos cartas en la baraja: Rolando Núñez Uribe, secretario general del SUTERM [sindicato de electricistas], quien en el 2018 obtuvo 10,000 votos siendo candidato a diputado local, votos que borró la Ola Amlo, pero que ahora, en otras circunstancias, son muy buenos.



Y la otra carta: El Presidente del Comité Municipal del PRI, Mario Martinez Zapata, quien ha trabajado duro pero en el Centro del poder priista en Xalapa, ni lo pelan, cuenta a cargo de Marlon Ramírez Marín, a quien de seguro, le ofrecerán una regiduría.



Los tuxpeños afirman que debe acudirse a la negociación; que con apoyo Rolando puede ganar si es el candidato de la alianza para la presidencia municipal porque, en caso contrario, los tricolores quedarán en la orfandad.



¿Marlon, estás ahí?



4.- La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya no siente lo duro, más lo tupido, por las pedradas que un día sí y otro también, le lanzan los pitchers de todos los partidos.



Ahora el screwball tiene nombre y apellidos: Omar García Harfuch, su jefe policíaco, a quien lo acusan de todo, hasta de no haber apoyado a Trump para que ganara la elección de noviembre pasado...