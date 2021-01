La política, desplazada por la pandemia...

1.- En la medida que aclara, amanece y así comienza el día. Hasta hoy, formalmente, se han inscrito como precandidatos políticos del PRI, que aspiran a convertirse en candidatos a diputados federales por distritos electorales de Xalapa, Coatepec, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, estando pendiente al parecer, solamente uno: Américo Zúñiga Martínez, Adolfo Mota Hernández, José Francisco Yunes Zorrilla.



La triple alianza pujará y fuerte para reconquistar distritos que se fueron con la gran ola del 2018 y que hoy, evidenciada como ha quedado la resaca de esa ola, las posibilidades reales están a la vista.



Sin embargo, caras nuevas no hay, excepcionalmente puede serlo la exdiputada Janeth García Cruz, que ya lo fue en el Congreso Local. Y, por otra parte, en el complemento, es decir, la lista plurinominal tampoco aportará nombres nuevos porque a quienes se menciona para ir en esos lugares tranquilos, se lista a Héctor Yunes Landa [sí, otra vez] y Anilú Ingram.



Como es de observarse, según las menciones en medios, el presidente del CDE del PRI en el estado, Marlon Ramírez Marín, hasta hoy, no figura en las preliminares de los listados.



Pero la lista que importa es la que se registra, no la que citan los medios. Y en ninguna de las dos habrá diputado federal del PRI o de la alianza, para el norte de Veracruz, y el norte comienza según los residentes locales, desde Papantla hasta Pánuco. Saquen cuentas.



2.- 126 millones, 14 mil 24 habitantes es la composición de mexicanos que poblamos el país según trascendió en la información que INEGI ha proporcionado a los medios y a la población.



Esta cifra es menor a la que tradicionalmente se había manejado. Es decir, se mencionaba una cifra de 130 millones y ya.



De esa composición casi van a mano varones y mujeres, salvo que haya otros datos accesibles.



3.- “Un daño irreparable” Un libro que levantará polémica. Lo firma la Dra. Laura Ann Jiménez Fyvie y apunta sobre el tratamiento que ha dado el gobierno a la pandemia del Covid-19, y el resultado hasta hoy que suma 146,174 muertes. Ella da una cifra pavorosa: más de 300,000 muertos.



Por cierto, en la portada aparece un rostro idéntico al Dr. López Gatell, figura estelar en la negatividad de su persona en este lance.



4.- Confinados hasta hoy: AMLO, López Gatell (¿?), Slim, ¿y los que no están?