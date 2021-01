1.- Debió haber habido una razón importante [muy] para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya decidido posponer la discusión de la propuesta programada para ayer a fin de "declarar inconstitucionales 22 disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional" (SEN), misma que fue publicada por la presente administración en mayo de 2020.



Durante la sesión privada de ayer miércoles, los integrantes de la Segunda Sala "acordaron posponer la discusión del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales", y se prevé que vuelva a programarse para la próxima semana.



El asunto en cuestión es la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) [Ente autónomo] que reclamó que la política energética de la presente administración, obstaculiza la libre competencia y libre concurrencia, en materia de generación de energía. [¿suena a Bartlett?]



Se ha cuestionado que el proyecto de la Sener establece que la política energética publicada por la titular, Rocío Nahle, obstaculiza la competencia económica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Entre otras cosas, el documento que se discutirá prevé declarar que la política distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga, injustificadamente, una "ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia".



Por vía de mientras, permanecerá vigente la suspensión concedida en octubre pasado a la Cofece, y que, hasta el momento, mantiene frenada la política energética de la Sener.



¿Podrá la SCJN hacerlo? Claro que puede, pero...



2.- Ayer murió un ilustre mexicano, el académico Héctor Fix Zamudio, quien fuera profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM; director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, además de ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



El 18 de enero de 1956 se tituló con mención honorífica, y realizó sus estudios de posgrado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo el grado de doctor el 1 de marzo de 1972.



Por su trabajo, trayectoria y aportes, recibió el nombramiento de doctor honoris causa por las universidades de Sevilla en España y Colima, México; así como de las universidades Externado de Colombia; Pontificia Católica de Perú; Puebla, México, Complutense de Madrid; Peruana Los Andes y del Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán.



Escribió más de 400 publicaciones, donde destacan libros, artículos, ensayos, traducciones, prólogos y presentaciones.



Se ha ido pues uno de los íconos del derecho de nuestro país.



3.- Se dice, en los corrillos de colonias y barrios, que trabajadores del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), "ya comenzaron a llamar por teléfono a los adultos mayores de México", para preguntarles si quieren o no recibir la vacuna contra la COVID-19.



El gobierno de la 4T informó que continuarían con la segunda fase, la cual contempla la inoculación de las personas de la tercera edad, es decir, de 60 años y más.



Se dio a conocer la manera en que los trabajadores del gobierno se pondrán en contacto con los adultos mayores. Aseguran que se les realizarán llamadas telefónicas y les preguntarán, si desean la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, y si tiene la posibilidad de trasladarse al centro de vacunación.



¿Y los que no tengan teléfono? Ya se verá entonces que se instrumentará...



4.- ¿Y qué dicen los dirigentes de los partidos de la triple alianza? Que en boca cerrada no pasada nada...