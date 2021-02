Podemos; ¿deveras podrán...?

1.- Hoy, a la hora que quiera, la realidad nacional es que las vacunas contra el avance del Covid-19, siguen en proyecto: su importación se ha frenado y las que han llegado, ya están aplicadas.



Sin embargo, dentro del esquema del gobierno federal, los adultos mayores [la gente de la tercera y cuarta edad, en realidad] siguen hasta hoy, programados para recibir la vacuna.



Aprovechando a que al día de hoy se han presentado fallas en la página mivacuna.salud.gob.mx, donde se realiza el registro de los adultos mayores, para la vacuna contra Covid-19, esto es lo que se lee en páginas de medios e internet: en primera instancia, verificar tu conexión a Internet, pues algunas personas reportan que ya han accedido para ingresar sus datos.



Aunque el registro se realiza en un horario de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a viernes, el portal se saturó desde temprana hora, por lo que se deberá intentarlo dentro del horario establecido.



Tener paciencia, pues hasta ahora el registro sólo es el primero paso, y los adultos mayores deberán esperar a que exista la disponibilidad de vacunas pues aún no hay fecha para el arranque de la etapa de vacunación [lo que ya se sabe].



Por hoy se siguen haciendo pruebas técnicas a lo largo del día para asegurarse de que la página funcione en todo momento.



Inténtelo, con suerte y lo anotan.



2.- Por más que Morena trate de curarse en salud derivando frases como "alianza esto, lo otro, lo más demoníaco" respecto a la alianza tripartita PRI, PAN, PRD, lo cierto es que dentro del seno moreno, se tratan duro con mentadas de madre. Al menos eso se colige por lo dicho por Alejandro Rojas Díaz Durán, respecto a la intención de la dirigencia de su partido de imponer, "por dedazo", a la pareja de impresentables como Dolores Padierna en la alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX, y "regalarle" una diputación federal a René Bejarano.



En una carta pública dirigida a Mario Delgado, a Citlalli Hernández, líderes formales de Morena, y a la Comisión de Elecciones de ese mismo partido, el senador suplente de Ricardo Monreal le declara la guerra a la dupla Bejarano-Padierna.



"Ellos son y representan la corrupción, el clientelismo, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el corporativismo, el patrimonialismo, la perpetuación de los cargos, el tribalismo y el entreguismo", dijo. ¿Nada más?.



Échate ese trompo a la uña Juanito.



3.- Dice el exdiputado local de sierra fría Carlos Morales Guevara, del PRI por cierto, que su antiguo partido está más flojo que Bolsa..naro, porque duermen en sus laureles, dejando hacer y dejando pasar todo lo que pasa en el partido gobernante.



Pero Carlos no debe dar consejos: debe hacer algo por el partido que lo sacó del anonimato y de edil municipal pasó a legislador, y que se sepa, pasó inadvertido.



Ponle ganas Carlos, ayuda a tu partido no sólo con críticas; desarrolla alguna acción que te agradezcan...



P.D.- Aguas con Laguna Verde... "los errores humanos" [¿?] no deben ser frecuentes, o la pagamos todo en esta época de pandemia...