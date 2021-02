Ancira: ¿otro testigo protegido?

1.- Así comencé la semana pasada en la cabeza de mi colaboración: LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, ¿OBSTACULIZA LA LIBRE COMPETENCIA?



Y ayer la SCJN por medio de la Segunda Sala, haciendo valer sus atribuciones, declaró "...que la política energética de la actual administración obstaculiza la competencia económica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Con mayoría de cuatro votos, los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política, publicada por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, el 15 de mayo de 2020.



Con esta decisión, los ministros apoyaron declarar que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga injustificadamente una "ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia".



Por ello, han sido declaradas inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política de confiabilidad del gobierno federal...



2.- Pero el ministro Luis María Aguilar Morales en su trabajo profesional, abundó más en el proyecto, y asentó: "...De subsistir la disposición 5.4, se permitiría que CFE, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el Programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional; lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad", señala el proyecto.



El documento establece que los preceptos considerados inconstitucionales contravienen la reforma energética vigente desde 2014.



Y como es sabido, hasta ahora, la política energética de la Sener no ha entrado en vigor debido precisamente a que la SCJN concedió la suspensión provisional a la Cofece, y como procede en derecho, una vez que la resolución sea publicada y notificada legalmente, únicamente subsistirán y entrarán en vigor las disposiciones que la Sala no declaró inconstitucionales en diferendo jurídico invocado, y en contra de la política, publicada por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, el 15 de mayo de 2020.



Hasta hoy, ese el camino que al país conviene.



3.- Y los Calderón-Zavala no se rinden. Ayer se afirmaba que la señora Margarita Zavala sí será candidata para buscar una diputación Federal en las elecciones de junio próximo, y no así Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Sin embargo, se anticipan algunas consideraciones que harán especial la candidatura:



a.- Que la señora Margarita Zavala de Calderón sería abanderada sólo panista y no postulada por la alianza opositora Va Por México, que integran el PAN, PRI y el PRD.



b.- Que la aceptación de Margarita Zavala condiciona a que se incluya a otro miembro del movimiento político que ella encabeza, para que participe también en otra candidatura para otro puesto de elección popular.



c.- Que doña Margarita desestimó la candidatura plurinominal y decidió competir en las urnas, por el Distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y se encontraría en el camino a Salomón Chertorivski, quién iría por MC; y enfrentará directamente a uno de los arietes morenos, al actual diputado federal de ese partido, Javier Hidalgo, quien ha manifestado que iría por la reelección en su curul que ya se verá si como dicen, que ronca, duerme...



4.- Se venía venir: España no quiso arriesgar buenas relaciones y extraditó a México al empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), para que enfrente un proceso penal por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).



Ancira fue entregado a las autoridades mexicanas minutos después de las 8:00 de la mañana de ayer, hora local de Madrid (en los primeros minutos de este miércoles en México) ya estará hoy en la capital mexicana.



5.- Elementos de la Fiscalía General de la República, detuvieron ayer al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres [motejado el Gober precioso, por un agradecido amigo suyo], al realizar un cateo a un domicilio ubicado en el puerto de Acapulco, Guerrero.



Marín Torres, acusado del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue ubicado y detenido por un grupo especial de la FGR.



Las manecillas del reloj se van juntando...