Perdiendo los Tigres, ganaron...

1.- En Doha, Qatar, muy lejos de Monterrey, ayer los Tigres de la Universidad de Nuevo León, dieron una muestra de pujanza, buen futbol y sólo por una contingencia futbolera, perdieron 0-1 el partido ante el gigante europeo, Bayern Múnich, quien se proclamó campeón del Mundial de Clubes Qatar 2020, con un gol polémico que fue revisado por el VAR. El cuadro bávaro consigue el sexto de los títulos en la temporada.



Un solitario gol del defensa francés Benjamin Pavard al minuto 60’, valió para que los bávaros vencieran 1-0 a los felinos en el Education City Stadium de Qatar y se convirtieran en campeones del mundo por segunda vez en su historia (2013).



La anotación del Bayern fue anulada en primera instancia, pero pocos minutos después el árbitro uruguayo Esteban Ostojich [nada de América para los americanos], asistido por el VAR, corrigió su decisión ya que Lewandowski había sido habilitado por el pie de Carlos Salcedo.



La única opción que tuvieron los de Nuevo León para empatar el marcador, llegó a ocho minutos del final, cuando Carlos González peinó un balón para el centro delantero francés André-Pierre Gignac, quien intentó conectar de media tijera, pero no hizo conecte con el esférico.



Con este resultado, el vice lugar de los Tigres seguirá siendo hasta ahora, la mejor actuación de un equipo mexicano y de Concacaf, en la historia de este torneo.



Bien por los Tigres.



2.- Para acabar pronto: Antonio Tarek Abdalá Saad, llegado de no sé dónde al estado de Veracruz, en su floreciente temporada veraniega en Xalapa, despachó cómodamente en el DIF del que fue funcionaria “sin sueldo”, Karime Macías Tubilla, quien fungió como Presidenta al ser la cónyuge del gobernador del estado.



Allí se fortaleció y no sólo ligo la Secretaría de Finanzas, sino también se hizo de una diputación federal por la Cuenca del Papaloapan, de la que se dijo originario.



Fue acusado de muchas cosas y ha ido librando una tras otra, aunque se dijo que “era testigo protegido” de alguna Fiscalía, como razón para evitar su detención por los delitos que le fincaban.



El ex tesorero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, “...sufrió un nuevo revés, luego de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó la procedencia de un embargo por mil 308 millones 933 mil 853 pesos [pa*su mecha] que ordenó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para resarcir el daño que le ocasionó a la hacienda pública...”



Por unanimidad, los magistrados aprobaron el proyecto del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien propuso sobreseer el juicio que interpuso el quejoso para impugnar la penalidad, ya que el ex servidor público presentó extemporáneamente la demanda de nulidad de dos actos administrativos: el primero por el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y acta de embargo practicada el 31 de octubre de 2018, por el cual se le exigió el pago de dicho monto; y el segundo, respecto al pliego de responsabilidades de 6 de abril de ese mismo año, emitido por la ASF donde se estableció la cantidad como una sanción resarcitoria.



En consecuencia, con fundamento en los artículos 8, fracción IV y 9 fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo se declaró el sobreseimiento del juicio a cuyo resultado tendría que acatar el ex diputado Tarek.



3.- Más de lo mismo: Rosario Robles Berlanga, quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior al actual, quien fue acusada de ejercicio indebido del servicio público y causar, por omisión, daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, está dispuesta a declararse culpable a fin de que el Ministerio Público Federal abra la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad y aporte información relacionada con la estafa maestra.



La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de su defensa, ofreció aceptar el procedimiento abreviado y recibir la sentencia mínima que establece la ley, que es de dos años de prisión.



De esa manera, la fiscalía abrió ayer la posibilidad de una salida negociada a la acusación de ejercicio indebido del servicio público, ya que durante la gestión de Robles sus subalternos Emilio Zebadúa –quien fungía como oficial mayor– y Ramón Sosamontes, secretario particular, habrían dirigido una red de corrupción que involucró a universidades y empresas en la llamada estafa maestra, es decir, la presunta contratación de servicios y obras por medio de instituciones públicas con empresas fachada para desviar recursos del erario por más de 5 mil millones de pesos [como si fueran billetes de juguete].



4.- Antier murió quien fuera Juez de Primera Instancia en Tuxpan y también en el puerto de Veracruz, Armando Vírgen Alcalá que tuvo en su haber profesional una larga trayectoria dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).



Así las cosas...