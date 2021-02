¿Rementería o Yunes Márquez?

1.- Ayer, cuando pardeaba la tarde, algunos municipios continuaban “atorados” en las buchacas de las mesas del PAN y del PRI entre otros partidos. En cambio, el PRD navegaba en aguas tranquilas.



En lo que al puerto de Veracruz se refiere, Bingen Rementería y Miguel Ángel Yunes Márquez aún no encontraban la luz que ilumine el sótano del tesoro que representa la candidatura del primer puerto del Golfo de México, y, por extensión, otros municipios estarían condicionados a este resultado que hoy, cuando la noche avance, seguramente aportarán el nombre del ganador pese a la riña que se escenificó al concluir el proceso eleccionario interno.



Uno de ellos, precisamente otro puerto, el de Tuxpan, aún no se confirmaba o rectificaba la postulación de otro Mancha. José aspiraba a sustituir al Mancha que ayudó a ponérselo a los tuxpeños y que, de confirmarse, en las elecciones que vienen podrá rasurarlo y dejarlo pelón.



Pero más le vale al PAN que lo piensen dos veces porque allá, ya están hasta la coronilla de “de los Mancha”.



2.- Ayer el alcalorpolítico.com se listó a los aspirantes del PRI y del PAN que ya cuentan con el placed político para mandar a la imprenta carteles y pegotes; en un amplio listada enuncia a quienes, y por dónde jugarán con el tricolor y los azules, quedando pendientes los nombres definitivos de quiénes y donde encabezarán las alianzas entre los tres: PAN, PRI y PRD.



3.- Justino Eduardo Andrade Sánchez, doctor en derecho y con un largo historial político en el estado, aparece firmando, ahora, como Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.



Lalo, como se sabe, Es Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Nacional de México. Tiene una amplia trayectoria como político y jurista. Ha sido en varias ocasiones Diputado Federal y en 1992 es nombrado Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, cargo que ocupa hasta 1994 en que es postulado y electo Senador por Veracruz para el periodo que termina en 2000.



En 2017 la Facultad de Derecho lo distinguió al concederle la Cátedra Extraordinaria “Héctor González Uribe”. De enero de 2015 a julio de 2018 se desempeñó como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde se desempeñó como miembro de la Visitaduría y de las Salas, Administrativa regional, Segunda Civil, Tercera Penal, y Constitucional, de la cual fue Presidente. Wp.



4.- Lodo de aquéllos polvos: “...El 17 de julio de 2014 en que el Senado aprobó la Ley de la Industria Eléctrica, cuya modificación se discute actualmente en el Congreso, los legisladores de izquierda de aquella legislatura, entre ellos Manuel Bartlett, Dolores Padierna, Zoé Robledo, Alejandro Encinas y Miguel Barbosa, advirtieron que la pretensión era desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Fue una sesión de casi seis horas, en el que PRI y PAN impusieron su mayoría y lograron que la Ley de la Industria Eléctrica, reglamentaria de la reforma energética, se aprobara con 92 votos a favor y 27 en contra, pero perdieron el debate, ya que muy pocos priístas y blanquiazules subieron a tribuna a rebatir los argumentos de la oposición.



Es una estafa contra el pueblo mexicano, recalcó en tribuna el entonces coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett, ahora director de la CFE y pidió a priístas y panistas no cantar victoria, ya que, dijo, en las próximas elecciones van a ser barridos. El pueblo, les dijo, entiende muy bien que entregaron a empresarios el mercado eléctrico y la infraestructura de la CFE, que se construyó con el esfuerzo, los recursos de millones de mexicanos, hasta convertirla en una de las diez empresas públicas más importantes del mundo.



Igualmente, Dolores Padierna, entonces senadora del PRD, destacó que a la CFE la dividían en empresas filiales, que actúan de manera independiente, sin poder relacionarse para reducir su competencia con los privados y luego ir vendiendo poco los fragmentos, hasta desaparecerla. La ahora diputada de Morena comentó recientemente que incluso se creó la filial CFE Intermediación de Contratos Legados, que obliga a la Comisión a trabajar al servicio de las empresas privadas a pesar de que son sus rivales comerciales.



Durante esa sesión de hace casi siete años, que encabezó el presidente del Senado en ese momento, el priísta Raúl Cervantes, prácticamente los 27 perredistas y petistas –que luego integraron la bancada de Morena– insistieron en que no se aprobara la reforma...” La Jornada.



No afirmes que de esa agua no habré de beber, porque...