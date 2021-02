El sur del estado: uno tras otro...

1.- En el año de 1994, Gladys Merlín Castro formó parte, al igual que nosotros y otros compañeros como Felipe Amadeo Flores Espinosa, Zayda Alicia Lladó Castillo, Alicia González Cerecedo, Marcelo Ramírez Ramírez, Dionisio Pérez Jácome. Servando Díaz Suárez y Roberto Alvarez Salgado, entre otros, de la LVI Legislatura al Congreso de la Unión.



Pero ayer, al amanecer, manos asesinas cortaron su existencia, al igual que la de su hija Karla Enríquez Merlín, en su casa de Cosoleacaque, en una escalada de violencia que incluye a todos los veracruzanos.



Los que aún sobrevivimos a aquélla Legislatura de diputados federales, deseamos y esperamos que las autoridades no dejen en la impunidad este asesinato en el único lugar en que nos sentimos seguros: en nuestra casa.



A la familia de Gladys formulamos nuestros votos por una resignación que no será fácil de llegar; madre e hija son un dolor muy grande que tendrán que aprender a superar. Lo esperamos con sólidas esperanzas.



Que Gladys y su hija en paz descansen.



2.- Según el parte no oficial, Miguel Ángel Yunes Márquez gano la selección interna del PAN para postular candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz. Se afirma que fueron 12 los votos que hicieron la diferencia, pero así haya sido uno, si es legítimo, hace la diferencia.



Luego entonces, recursos aparte, el PAN ya tiene candidato en Veracruz, y van por la sucesión entre hermanos.



3.- Américo Zúñiga Martínez, cuasi candidato por el X distrito electoral federal. Dice que tiene confianza en el Ople: “...Sobre los órganos electorales que llevarán a cabo la elección, mencionó que tiene confianza en los ciudadanos que formarán parte de las mesas de casillas, los que se levantarán temprano el día de la jornada electoral para vigilar las votaciones y contar los votos...”



"Yo tengo más confianza en los ciudadanos, esos que se van a parar temprano el domingo, van a llegar y formar parte de las mesas de casilla, porque ellos van a contar los votos, van a estar ahí, también quienes acudan a votar”.



Se dijo “...que está entusiasmado por participar en estas elecciones, luego de recibir la invitación y analizar, decidió formar parte de la boleta electoral para defender lo que ya se había avanzado...” H. de X.-



Pero también sería necesario que los ciudadanos tengan confianza en él...



4.- Con esos aliados de Morena, para que necesitan otros que no lo sean. Esto dijo el analista político, ínclito hijo de USA: John Ackerman, quien en voz alta criticó la candidatura del comentarista deportivo, Enrique Garay, en Morena.



A través de redes sociales, Ackerman cuestionó al partido, al escribir: "¿Morena es todavía un partido que le apuesta a la transformación de la patria o ya es una simple agencia de colocación de empleos?"



Garay quién lee escritos sobre deportes en los medios, será candidato de Morena por la alcaldía de Huixquilucan, en el Estado de México, y es una de las varias “celebridades” [¿?] que buscan un escaño en las elecciones de este año.



Sin embargo y sobre este asunto, presidente de Morena, Mario Delgado, irresponsablemente, compartió un video junto al comentarista deportivo, lo que dio origen a la crítica del “erudito en política”, John Ackerman, quién no pasa tampoco la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.