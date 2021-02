Registro Agrario Nacional... a la acción

1.- La semana pasada apareció por Tantoyuca una persona que responde al nombre de Javier Sandoval García, [con blasones de ser representante del Registro Agrario Nacional -RAN-], para entregar títulos parcelarios, de enajenaciones y hasta credenciales identificadoras de autoridades ejidales.



Fue necesario que transcurriera casi un año para que se supiera de las acciones del RAN porque en sus oficinas en Xalapa, ni en sueños abren para tramitar asuntos que demandan ejidatarios como son designaciones en listas de sucesión; adjudicaciones de derechos agrarios por defunciones y, en general, asuntos relacionados con el uso y disfrute de tierras rústicas.



Se ignora [pandemia de Covid-19 aparte] por qué razón el RAN, hasta la fecha, no ha instrumentado una ventanilla de recepción de documentos y otra para entrega de documentes cuyos trámites ya han sido concluidos.



Semanas van y semanas vienen y el RAN sigue bajo la bandería de puertas cerradas por la pandemia.



El señor Sandoval García debía haber informado cuándo funcionará la Delegación del RAN para que los trámites de los campesinos puedan ser encauzados normalmente o, al menos, que haya trámites de recepción de documentos porque, hasta hoy, todo sigue igual.



La propia Delegación del RAN instituyó el trámite a través de gestores plenamente identificados y autorizados por ellos, a los que llamó despectivamente el señor Sandoval, como “coyotes”.



En fin, atención y respeto no estorban señor Sandoval, ¿o será porqué ya viene la época de campañas electorales?



2.- Se veía llegar: Resulta que los “candidatos independientes” no aparecerán en las boletas de junio. Sucede que no pudieron llenar los requisitos que la ley exige y sensatamente han anunciado que “renuncian” a la posibilidad de participar para los cargos de elección popular.



Prefirieron hacer esto que apoyarse en los partidos que estarán debutando en el proceso eleccionario, sean locales o nacionales.



De los partidos locales, Podemos [para qué ¡!] ha comenzado la pinta de bardas con el color morado a todo lo que da, en tanto que los otros de recién ingreso a las contiendas electorales, todavía no dan color.



Ya se verá con el material humano que entran a la contienda.



3.- En cuanto a las alianzas, el PAN, PRI y PRD ya están dando color. Se han dividido los distritos electorales del estado y ahora faltan los candidatos, sobre todo aquéllos que han salvado los visos de rompimiento. Véase:



En la capital del estado, para la alcaldía, el aspirante del PAN debe dar las gracias: No tiene ninguna posibilidad de nada. El duelo será entre empresarios y al parecer, en esta ocasión Ricardo Ahued Bardahuil puede ser derrotado. Su aureola de seriedad política ha sido abollada severamente y con evidencia de carencia de obras realizadas en su anterior gestión como presidente municipal, ni al árbol de la eficiencia para arrimarse.



David Velasco Chedraui puede ganar la elección si algo extraordinario no sucede y resulta que el favorito Ahued, ya habría agotado sus dones chapulinescos.



4.- La sombra de uso electoral ronda las vacunas contra el Covid-19. O quizá se deba al desorden en la aplicación que hasta hoy se ha hecho para hacerlo. Los grillos [que aquí también los hay] ricos que van detrás de las vacunas saltan por todas partes. Cuestión de quererlos ver.



5.- Lamentable el accidente del avión en que perdieron la vida seis militares del Ejército Nacional, en las proximidades de El lencero de la ciudad capital del estado. El peritaje de la autoridad competente revelará cuál sería la causa del desplome. Que descansen en paz los connacionales militares.