¿Acuerdo nacional a favor de la democracia?

1.- Quizá por la presencia del Presidente de Argentina, Alberto Fernández, ayer el presidente AMLO formuló una propuesta que, dentro de los parámetros de una normalidad democrática, exige que sirva de un puente verdadero que una a la autoridad con la sociedad nacional.



En esta tesitura, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores de las entidades federativas del país “...un acuerdo nacional en favor de la democracia, en el que se garantice la no intervención de sus administraciones en las elecciones de este año...”



Pero la no intervención debe ser de ida y vuelta: Todo tipo de autoridades de los tres niveles: Municipal, Estatal y Federal, sin exclusiones ni privilegios.



Dijo más el Presidente: “Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular".



“Y a esto mismo los convoco a ustedes. Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.



Se indica además, en la carta que enviará hoy el presidente López Obrador a los mandatarios estatales.



En una carta llena de referencias históricas, el presidente López Obrador los convoca a que “juntos hagamos historia”.



2.- Vaya pues el ex Rector de la Universidad Veracruzana sí que no entiende de política. Aparte de que estaría por decidir si acepta “la oferta” del MC para que sea su candidato a la presidencia municipal de Xalapa, supone que puede poner condiciones para su postulación.



Y eso que aún no compite por votos en una elección popular. Imagínese usted si ya hubiera ganado en alguna elección. Raúl Arias Lovillo se ha despegado del suelo, pero para su buena suerte, MC se apresta a ponerlo en la realidad.



3.- Otros en la nube: La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes, en lo general, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El proyecto de decreto de la reforma fue aprobado por 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones.



Antes de ser turnada al Senado de la República, diputados y diputadas debatirán y votarían ayer por la tarde, noche y en la madrugada de hoy 412 'reservas' o propuestas de modificación al dictamen -con alrededor de 130 oradores, principalmente de la oposición-, que Morena ya adelantó que serán rechazadas.



Entonces ¿para qué discuten si ya fueron amenazados de que nada pasará que sea diferente a lo que la Cámara recibió?