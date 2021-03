Vacunas vs. Covid-19 en Xalapa...

1.- Y viene de nuevo: este 2021 el cambio del horario de verano ocurrirá en la madrugada del domingo 4 de abril, según expertos, a las 2:00 de la madrugada, en el que los relojes serán adelantados una hora pasando a ser las 3:00 de la madrugada.



Esta nueva edición del horario de verano concluye el 31 de octubre; es decir, tendrá una duración de un poco más de seis meses.



Así que el horario de “invierno” tiene ahora poca vida...



2.- El beneficio de la duda irá por delante porque, meter a la cárcel a dirigentes políticos es incitación a la violencia. Rogelio Franco Castán podrá no ser simpático o convocar empatías, pero representa, en algún modo, parte de las siglas del PRD [partido integrante de la tríada aliancista que enfrenta a Morena, partido en el que milita el gobernador del estado], y si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha dicho que nada tiene que ver con su detención, entonces debería investigarse a los agentes que lo detuvieron a pesar de su argumento de contar con protección jurídica, y al invocar los agentes eso de “ultrajes a la ley” como que suena muy hueco y taparía el pretexto para meterlo a la cárcel.



Este evento no es buena señal para para nadie. Para nadie en cualquier oficio o trabajo que se relacione con la política.



Aclarar este asunto a todos interesa y conviene.



3.- Por supuesto que me consta. Uno de los módulos de vacunación que instaló la Secretaría de Salud del estado en concordancia con autoridades sanitarias de la Federación, que bien merece un reconocimiento, es el que se ubica en la Colonia Badillo, precisamente en la Escuela Federal Cuatro. Desde el sábado y hasta el día de hoy, seguirán atendiendo a adultos mayores [tercera edad] con diligencia y buenos modales.



Que hubo otros módulos igualmente eficientes, ni dudarlo: Otros muy cargados por la demanda de la vacuna, también, pero así es esto en tiempos de la pandemia de Covid-19.



Y vendrá la segunda vacuna. Enhorabuena doctores, médicas, enfermeras, administrativos y coadyuvantes, que hubo muchos por cierto.



El agua, el café y el pan, no faltaron.



4.- En relación a la petición del presidente AMLO para que se revise el trabajo del Juez que otorgó la suspensión [provisional] con respecto a la “Ley Eléctrica“... El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respondió a la queja del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó investigar el trabajo del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, por dar la suspensión en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.



En una carta, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo Judicial de la Federación, Arturo Saldívar Lelo de Rea, respondió que “...la queja fue remitida al área correspondiente “para que, de existir elementos para ellos, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.



También le recordó que los jueces pueden actuar en autonomía e independencia y que el CJF debe velar porque puedan hacerlo en libertad con imparcialidad.



El tiempo y la realidad tendrán la razón...