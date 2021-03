AstraZeneca va!

1.- Pues arroz cocido o no, pero nadie se atreve a dar por cierta la postulación de David Velasco Chedraui, por parte de la Alianza tripartita PAN-PRI-PRD para la alcaldía de Xalapa. ¿Por qué no lo hacen? Sólo ellos lo saben, y esto a pesar de las afirmaciones tras “la reunión en la casa de C” en la que afirman, asistieron Cuauhtémoc, David y Sergio para “amarrar al elegido”.



Pues hasta hoy y tan alejado que estamos del centro de las decisiones, no es posible afirmar nada, y menos que la comunicación que hoy se produzca, en minutos es conocida, y eso, hasta hoy que tecleo, no ha sucedido.



Estarán esperando que los astros se pongan en formación o, en el peor de los casos, que reciban las “instrucciones” del centro. Y esto iría por dos partidos porque los líderes estatal y nacional del PRD andaban por el puerto de Tuxpan en otros menesteres.



2.- Sin embargo, los de la acera de enfrente no están mejores: Desde que se atascaron con la “candidatura de Ahued”, nada se ha movido. Y todo porque la expectativa de triunfo del aún senador, se ha ido por la coladera por los acontecimientos políticos que se han dado aquí, allá y acullá.



O, al menos, el caballo de su montura ha sido alcanzado.



3.- Es bueno que haya vacuna porque si no fuera así, la sociedad nacional caería en la desesperanza. El ruido de la vacuna de AstraZeneca ha retumbado en todo el país. Sin embargo, el cielo parece aclararse y bien vale la pena que sucede con esta vacuna que, seguramente en los próximos días podrían llegar miles de dosis para su aprovechamiento.



Esto se lee en el mundo sobre el tema: “...España reanudará el miércoles próximo la vacunación con AstraZeneca, anunció la ministra de Sanidad este jueves, horas después de que el regulador europeo de medicamentos dijera que esta vacuna es 'segura y eficaz'".



"Reiniciamos la vacunación con AstraZeneca la semana que viene, concretamente el miércoles", dijo en rueda de prensa la ministra Carolina Darias, tres días después de que España suspendiera la aplicación de esta vacuna por temor a su vinculación con eventos trombóticos.



Madrid reautorizó así la vacuna tras el anuncio de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Otros países vecinos como Italia, Francia y Alemania tomaron la misma decisión, aunque estos tres reanudarán la aplicación de la vacuna este mismo viernes.



En el caso de España, explicó la ministra Darias, se analizará de aquí al miércoles próximo a qué grupos se les aplica esta vacuna, de la que se habían administrado ya más de 975,000 dosis antes de la suspensión preventiva de inicios de semana.



La suspensión preventiva se vio motivada en varios países por la aparición de trombosis en algunos receptores de la vacuna. En España, una mujer falleció a causa de una hemorragia días después de recibirla, en un caso que sigue investigándose.



Las autoridades sanitarias españolas explicaron que a raíz de estos casos se añadirá una advertencia en la ficha técnica de la vacuna, y enfatizaron que "los beneficios compensan con mucho los riesgos" de esta versión de AstraZeneca...”