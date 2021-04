De Enrique Rodríguez Cano a Jesús Reyes Heroles

1.- Leí hace algunos días una crónica-relato de Salvador Hernández García, [Cronista de la ciudad de Tuxpan] y ato sus afirmaciones a pasajes vividos en aquélla ciudad, y coincido en partes fundamentales en lo que asienta.



Asistía a la Academia Comercial “México” de la maestra Ángela Cruz de Medrano, en la calle Garizurieta del puerto, en el año de 1955, y de repente, en junio, se conocía de la muerte del señor Enrique Rodríguez Cano, en la época, Secretario de la Presidencia de la República, que encabezaba en la fecha, don Adolfo Ruiz Cortines, acaecida el 7 de julio.



Apenas dos días después de la defunción, más rápido que lento, el gobernador del estado envió a la Legislatura un proyecto de Decreto para que, sin deberla ni temerla, la municipalidad de Tuxpan se viera con un apellido: Tuxpan de Rodríguez Cano, y desde entonces.



Don Enrique nació en una Comunidad de Tamiahua: en Balcázar, un 17 de Febrero de 1912 y murió el 7 de Junio de 1955; sólo vivió 43 años.



Y con todas las prendas personales y políticas que pudo haber tenido en menos de cincuenta años, heredó al puerto su apellido, y hasta hoy.



2.- Jesús Reyes Heroles nació en Tuxpan un 3 de abril de 1921, y falleció en Denver, Colorado, el 19 de marzo de 1985. Fue un destacado político, jurista, historiador y demócrata sin ambages.



Diputado Federal, Director del IMSS, Director de Pemex, Secretario de Gobernación, resistente a modificar la Constitución de la República, en el Capítulo III, artículo 82 porque su padre fue español y su madre mexicana-veracruzana, y para ser presidente de la república decía el artículo: “..hijo de padres mexicanos..”, hoy sí, ya reformado en ese dique; Secretario de Educación Pública y autor de libros de profundidad histórica y política.



Sus restos mortales no reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la ciudad de México, por decisión familiar, aunque un cenotafio sí lo recuerda como tal.



No riño con esa costumbre de agregar apellidos a entidades, municipios y lugares geográficos para recordar a hombres de bien, pero asumo que nada es para siempre y que la costumbre es una caja fuerte sin combinación, pero también, como todas las cosas en la vida: cambian al paso de los años.



Placas y escuelas no resisten el paso y el peso de la historia.



Se vale una digresión.



3.- No hay peor lucha que la que no se hace. Quizá por esta razón el PRI en San Lázaro presentó una iniciativa de reforma a la Constitución, para proteger a los órganos constitucionalmente autónomos.



“Atentar contra la autonomía de las instituciones nos llevaría a un escenario de incertidumbre, opacidad, violación de derechos, impartición de justicia”, indican los legisladores en su propuesta de reforma al artículo 72 de la Constitución.



Para ello, la propuesta de la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri, y de Enrique Ochoa Reza, ambos ex presidentes del CEN de ese partido, plantea:



“Tratándose de reformas que pretendan la desaparición de los organismos que cuenten con autonomía constitucional, las comisiones dictaminadoras de la Cámara de origen deberán solicitar a los otros organismos autónomos, incluyendo al que se pretende desaparecer, una evaluación de impacto en el que se detalle las consecuencias sociales, laborales y económicas que implica su desaparición”.



La iniciativa, se presentó para evitar la posibilidad de la desaparición de organismos autónomos que ha planteado el Presidente, fundamentaron.



Para los priistas, “en realidad, lo que se necesitan son instituciones autónomas sólidas... y la idea de que el Congreso de la Unión les otorgue mayor protección radica en que se busca maximizar las capacidades técnicas, minimizar las cuestiones políticas, proteger y mejorar su diseño y funcionamiento institucional”.



Argumentaron que ese tipo de instituciones ejercen una labor por mandato constitucional, y por lo tanto garantizar su funcionamiento “depende de la libertad y eficacia con la que cuenten sin importar los cambios en las políticas los regímenes actuales, esto para brindar una permanencia de carácter transexenal”.



Los legisladores del PRI explicaron que el trabajo de los organismos autónomos es relevante porque, para la implementación de programas o políticas públicas por parte del gobierno, se requiere contar con datos actuales e información oportuna, los cuales no pueden ser recabados por las dependencias del Ejecutivo, debido a la alta especificidad y carga de trabajo que por cuestiones logísticas no podrían realizarlo de forma eficaz. Para ello, necesita de instituciones autónomas, abundan.



Señalaron que información proveída por el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, les permite “mantenerse fuera de luchas políticas o electorales, es decir, funcionan para discernir el trabajo técnico y objetivo de las visiones subjetivas de la arena pública o política, ya que incluso esta misma información puede ser utilizada por el sector privado o en el contexto internacional”.



No obstante, indicaron que el Ejecutivo ha cuestionado el funcionamiento y propuso la desaparición de algunos órganos autónomos.



Consideraron, en contraste, que la consecuencia de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o de la Cofece, contravendría lo estipulado en los tratados comerciales.



4.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutía esta tarde de martes, un proyecto en el que se mantiene la negativa para autorizar las candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio, para la gubernatura de Guerrero, y Raúl Morón Orozco, para el gobierno de Michoacán.



En el proyecto se advertía: “Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio, con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero".



De ser aprobado por mayoría, Morena contará con 48 horas para hacer la restitución de las candidaturas.



El proyecto, originado por la devolución y de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para una nueva resolución del INE.



Sin embargo, al menos en el caso de Salgado Macedonio, el TEPJF expuso que Morena y Salgado sí tuvieron derecho de audiencia, además de que reconoció que sí fue precandidato.



Este martes, en el plantón que mantiene afuera del INE, Salgado Macedonio aseguró que dependiendo de la decisión del órgano electoral sobre su candidatura, “movería la manifestación”.



Refirió que si el INE decidía mantener el retiro de la candidatura, se movería al Tribunal Electoral a seguir “la pelea”. Y agregó que en caso de que se le devolviera, de inmediato se movería a Guerrero a “iniciar” la campaña.