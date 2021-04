Cédula de identidad nacional... no la hay...

1.- Las prioridades de la alianza PAN-PRI-PRD van dirigidas en todas direcciones menos en una: La de consolidarse como un verdadero contrapeso en la política del estado.



Y esto es así por el pronunciado abandono, en el caso, del PRI por lo que hace a una importante región del estado, como lo es la Huasteca Veracruzana que en esta ocasión podría ser útil, pero mañana será un lastre.



El PAN por ejemplo, ha ido consolidando su presencia en Pánuco, Tantoyuca, Pueblo Viejo, Ozuluama, Cerro Azul, Alamo y Tuxpan.



Por lo que hace al PRD, tiene como bastión Tihuatlán, Poza Rica y Papantla.



Y esto no se ha notado mucho porque las campañas se ocupan de candidatos a diputados federales que, por cierto, tampoco significan nada en el norte de Veracruz.



2.- Pero no hay preocupación: A nadie parece interesarle. La dirigencia del PRD está muy ocupada en sus problemas con sus militantes emproblemados. En el PRI el abandono e importamadrismo tanto del CDE como del CEN es muy evidente. Alejandro Moreno Cárdenas tiene otras prioridades: Su subsistencia política en lo nacional, y Marlon Ramírez Marín, en asegurar su posición para servir a quienes lo llevaron a la dirigencia estatal, con un equipo que solamente él conoce.



Pero en fin, abril se está yendo rápidamente y después vendrán los lamentos porque hoy, no hay quien le eche un pial al “líder” del tricolor.



3.- Están duros los golpes en la política nacional: El golpeteo al INE y la irremediable resolución que tendrá que producir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las candidaturas por ahora suspendidas de Morena en Michoacán y Guerrero.



Pero eso no es todo: los millones de usuarios de los teléfonos móviles que pronto verán los efectos de su indiferencia: Los datos que tendrán que aportar por el uso de los teléfonos celulares. Datos biométricos; huellas y fotografía tendrán que aportarlos, mañana o pasado, porque la máquina va encarrilada.



Las empresas de telefonía serán, de este modo, coadyuvantes en este control de información a partir de muy pronto.



Ya se verá cómo termina este asunto porque Cédula de Identidad Nacional no la hay hasta hoy para todos los mexicanos y mexicanas, de todas las edades, por omisión o lentitud de quienes debería promover este asunto.