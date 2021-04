El poder de la Rosa de los Vientos...

1.- La otra democracia: Casi todos los días sube el precio de la masa; de las tortillas; de la carne; del pescado; de las naranjas; del frijol; el kilo de huevo; la leche; los aguacates, los limones... ¿Y qué base alimenticia no ha subido de precio? Pero hay quienes no quieren ver que el alza en el costo de la gasolina y el gas repercute en toda la canasta de alimentos.



¿Y los campesinos le suben a los precios de sus productos? No quieren hacerlo, pero el costo de los insumos no para.



¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuándo parará esta espiral inflacionaria?



Sí, la política importa, pero más que eso lo que preocupa de fondo a los mexicanos es el alimento que debe llegar a la mesa y es de todos los días... Que el alza de los precios de los productos “los sacan de contexto” y así, esta frase sirve hasta a David Monreal... pero en fin, cada moreno tiene sus razones...



2.- Cuando esto se forma, la Cámara de Diputados seguía en su orden del día: el debate por lo programado seguía en su curso: Los dos años de ampliación en el tiempo de duración del Presidente de la SCJN y lo que se acumule, porque ahora hay asuntos que brotan de repente y sin mayores justificaciones, en “el orden del día”. Pero, al parecer, las voces y reclamos lograrían posponer momentáneamente el debate y aprobación en su caso, del polémico añadido porque el presidente de la JuCoPo, Diputado Mier, no da una en la vorágine de la asamblea del poder legislativo.



La diputada priista Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva, ha explicado que un artículo transitorio ya establece la posibilidad de alargar el período de ejercicio, pero la posibilidad de evadir el trámite riguroso impide que, por ahora, la ampliación debe esperar.



Pero vientos de fronda soplan fuerte para que las velas de los barcos apunten hacia otro rumbo de la Rosa de los Vientos...



3.- Y como nadie conoce o sabe de la integración de las planillas para las elecciones municipales, el columpio sigue meciéndose: Unos suben y otras y otros bajan. Lo bueno de este asunto es que cuando las planillas para las elecciones municipales se registren ante el Organo Electoral, deberán publicarse puntualmente en la Gaceta Oficial del Estado, y salvado el período para hacer algún cambio necesario y justificado [fallecimiento o imposibilidad legal], irán conforme la publicación.



P.D. Cinco nuevas suspensiones con la ley que origina la inscripción en el Padrón de los celulares...