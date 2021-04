Incendios en la pradera política...

1.- Ayer trascendió en el centro del país que, al menos, cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se mortificaron por una decisión sin consulta, y cuestionaron al magistrado presidente, José Luis Vargas, por el cambio de fecha de la sesión en la que, entre otros asuntos, se discutiría los referentes a Félix Salgado y Raúl Morón, de Guerrero y Michoacán, respectivamente.



Y esto sucedió porque el magistrado presidente decidió posponer la sesión en la que se resolvería el expediente para hasta el martes próximo.



Se da cuenta de que la magistrada Janine Otálora y los magistrados, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, enviaron un escrito a Vargas Valdés para cuestionarle el que se haya pospuesto la sesión que tendría lugar este jueves [ayer], para el martes próximo y de lo cual se enteraron ayer miércoles a las 21:39 horas [Y de manera fortuita, seguramente].



Y esto sería porque otean o hay visos en el horizonte que “Tribunal Electoral perfilaría mantener sin candidatura a Félix Salgado y en el caso de Raúl Morón, se devuelva el caso al INE”



Los Magistrados que se duelen de la medida consideraron que la decisión fue tomada de manera unilateral, en contravención de las atribuciones del pleno.



La magistrada y magistrados consideraron que el cambio de última hora incide en la decisión que se deberá tomar en ciertos asuntos.



2.- Al margen de la asamblea a distancia de los diputados, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, “rechazó que su bancada solicite desafuero contra el legislador Benjamín Saúl Huerta Corona”, pese a que éste fue acusado de abusar sexualmente de un menor.



De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política la razón por la que su partido no le pedirá que deje su cargo tras la polémica, “...es porque los presuntos hechos ocurrieron fuera de su función como diputado federal... Pasu*mecha... Esto dijo:



“No (pedirán que deje su cargo) porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal”,



Asimismo, señaló que el caso de Huerta Corona le corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y no a Morena.



3.- El dictamen que reforma al Poder Judicial a cargo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fue aprobado con 17 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones.



Bajo el fácil argumento de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el único que puede llevar a cabo la implementación de la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación, los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron, en sus términos, la minuta que contiene el artículo transitorio que le amplía el mandato por dos años al frente del Consejo de la Judicatura Federal.



En este debate, diputados de oposición exigieron a la 4T retirar este artículo transitorio y así avalar por consenso el proyecto para emitir la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues es inconstitucional que un artículo transitorio esté por encima de la Carta Magna.



4.- Y si ya existe esta sentencia: “...Morena reconoció que la ampliación de la presidencia hasta 2024 de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es “un aliciente” para que el ministro culmine la reforma al Poder Judicial, y anticipó que lo impondrá “le pese a quien le pese”, la discusión y aprobación del dictamen en el pleno lo único que logrará es saber quiénes sí y quiénes no, respetan Constitución General de la República, así discutan toda la tarde y quizá la noche...