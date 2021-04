1.- Fotografías, reportajes, declaraciones de pescadores, campesinos y hasta de expertos en asuntos del agua; justificaciones y evasivas de autoridades que tienen que ver con los cuerpos de agua: estatales y federales. “Que el agua se la 'robaban' los ricos: los que tienen 'mansiones' cerca de la Laguna del Farallón; que 'los ganaderos y agricultores' se robaban el agua para su cultivos y potreros." En fin: el agua de la Laguna del Farallón se está secando por esas causas, y “nada que tenga que ver con la naturaleza; las lluvias o los huracanes."



Lo cierto; lo realmente cierto es que la Laguna del Farallón se está secando.



2.- Apenas unos kilómetros adelante del Farallón hay otra laguna, la misma que da el nombre a la Planta Nucleoeléctrica: La Laguna Verde, o Laguna Verde, como mejo suene.



Esta Laguna, que no la rodean mansiones; que no tiene tierras de cultivo cerca; que no se ven reses pastando; que no hay botes o esquifes de recreación o de pescadores. Y también se está secando; quizá más rápido que la del Farallón, pero se está secando. ¿Y cuáles serán entonces las causas? Que lo conteste la ciencia y si no, cuando menos la experiencia porque, seguramente la Nucleoeléctrica ni ha de usar su agua y menos la vierte en ella.



3.- Este es el misterio de las Lagunas del Farallón y Laguna Verde. ¿Podrá haber algunas otras causas?



4.- Carreras, quejas y protesta han despertado las listas “de listos” que los partidos políticos han publicado, y cuyos integrantes se tiran, los unos a los otros, lodos, pedradas, mentadas de madre y lo que se acumule: el hueso es el hueso y cientos, miles, corren detrás de ellos.



¿O será ficción?



5.- Arturo Zaldívar, ministro presidente



Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Según la página de la Corte, Zaldívar es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.



También ha sido profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.



También fue profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.



Actualmente, Zaldívar es profesor titular de jurisprudencia constitucional en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe.



Juan Luis González, presidente de la primera sala



Juan Luis González Alcántara Carrancá es el ministro presidente de la Primera Sala. Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM.



Según la Corte, el ministro cuenta además con Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona.



“Ha sido profesor titular de la UNAM, IBERO, CIDE, ITAM, y otros centros de Estudio. Es Investigador Honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y autor de numerosos libros y textos especializados. Fue integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México”, dice su biografía en la Corte.



Ministra Ana Margarita Ríos Farjat



La ministra Ana Margarita Ríos Farjat también integra la Primera Sala de la Corte. Es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la cual se graduó con mención honorífica y el primer lugar de su generación.



Además, cuenta con una maestría en derecho fiscal (UANL, 2008, mención honorífica), y cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal (1998), y por la Bolsa Mexicana de Valores (2003). Es doctora en política pública por el Tecnológico de Monterrey (2016).



La Corte señala que la ministra Ríos Farjat fue catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (materia sobre decisiones y discusiones de la Suprema Corte), además, escribió poesía.



Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena



El ministro Ortiz Mena también integra la Primera Sala. En su biografía se lee que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, de la cual recibió, además, el Certificado en Tributación Internacional.



“Durante el periodo comprendido entre los años 1995 a 2012 se desempeñó en la práctica privada, en diversas firmas de abogados nacionales e internacionales. Además, ocupó varios cargos en la Administración Pública Federal, en el sector hacendario”, dice la página de la Corte.



Ministro Jorge Mario Pardo



La Primera Sala de la Corte también está integrada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.



Estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y es Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Master en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.



También es Doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.



Ministra Norma Lucía Piña Hernández



La ministra Piña Hernández también es parte de la Primera Sala.



Según la Corte, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Psicología Social y Comunicación, Instituto Nacional de Ciencias de la Educación de Madrid.



Además, estudió una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Postgrado, Universidad Nacional Autónoma de México.



Ministro Javier Laynez Potisek



El ministro Javier Laynez Potisek es el presidente de la Segunda Sala.



En su perfil de la Corte se lee que es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con Maestría y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de París.



También Ha sido profesor del Colegio de México y del CIDE, entre otros. Ha recibido condecoraciones tanto del Gobierno de Austria como del Reino de España.



“Fue Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal por más de 10 años, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República; Procurador Fiscal de la Federación; Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros cargos”.



Ministro Luis María Aguilar Morales



El ministro Aguilar Morales forma parte de la Segunda Sala de la Corte. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.



También fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo de enero 2015 a diciembre 2018.



Ministra Yasmín Esquivel Mossa



La ministra estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es Maestra en Administración de Instituciones Educativas, por la Universidad del Valle de México (UVM); cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana.



Además, es doctora en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad Anáhuac.



Ministro José Fernando Franco González Salas



El ministro obtuvo el título de abogado por la Escuela Libre de Derecho. Además, estudió Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad de Warwick, Reino Unido.



Actualmente, también es profesor de Cátedra Magistral de la Escuela Libre de Derecho.



Ministro Alberto Pérez Dayán



Pérez Dayán estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Además, realizó los estudios correspondientes a la Especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana.