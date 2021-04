Julio Scherer Ibarra y Eric Patrocinio Cisneros Burgos quisieran que uno se quedara callado cuando no piensa como ellos ni apoya de manera incondicional lo que ellos consideran legal, moral, y políticamente necesario, más allá de lo que diga la ley...Dan risa y lástima.Amaneció un día gris y la brisa húmeda vino al balcón en busca de café, y no halló nada. Uno estaba en otra parte, leyendo sin creer lo que lee. Hace una semana que el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, amenazó con demandar al diario Notiver por una nota que revela que las autoridades federales investigan al funcionario.El señor Cisneros Burgos sostiene que la nota lo difama (aunque la difamación dejó de ser delito en Veracruz hace once años ) y le causó daño moral. Tendrá que demostrarlo. Pero una demanda no puede cambiar los hechos, borrar los documentos y suspender una investigación.Lo que jode es la bravuconada, que es el recurso de quienes no tienen argumentos ni oficio político. Uno busca. Nada. No hay noticia del día y de la hora en que el señor Cisneros Burgos fue a presentar la demanda contra Notiver, cosa que tendría que haber sido asunto público y notorio. A ver cuándo.Por lo pronto, uno relee lo que escribió la colega Noemí Valdez: el recuento documentado de una investigación sobre las cuentas bancarias del secretario de Gobierno. Y uno se solidariza con ella y con el diario porque no callarán a Notiver. Y – a falta de otra cosa – uno alza la taza de café y brinda por eso.