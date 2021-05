Todo vale; hasta payasadas...

1.- Paolo Botti [alias Luis Armando Lozano Acosta] no se midió. Resulta que a base de andar pidiendo y pidiendo, [la buscó en Morena, el PT] y se enganchó en el PES [Partido Encuentro Solidario] que lo postuló como candidato a la presidencia municipal de Paso de Ovejas, [a unos cuarenta kilómetros al norte del puerto de Veracruz], y el sujeto, que alcanzó una pequeña notoriedad al participar en un concurso para cantantes en la ciudad de México, y sin que haya hecho campaña electoral, ya se dio el “lujo” de invitar a la señora Laura Bozzo [peruana, mexicana, italiana] para que, “de ganar la elección”, funja como Directora Honoraria del Sistema para el Desarrollo de la Infancia en aquélla municipalidad.



La señora Bozzo aún no le responde “si aceptaría el cargo”, pero el “italiano” Paolo Botti, para cumplirle, tendría que ganar la elección en Paso de Ovejas, y eso no queda al alcance de un “cantante cualquiera”, pero...



Ya se verá que opinan los habitantes de esa municipalidad, tan cerca de Xalapa y tan lejos del apoyo gubernamental...



2.- Basta darle una leída a las páginas de la Gaceta Oficial del Estado, del 7 de mayo, páginas 122-123-124 y demás relacionadas, para que nos demos cuenta del “alambrismo” de muchos aspirantes: priistas de antes ahora del PRD, del PAN, de Morena, y viceversa, que ahora, a la luz de la publicación se ha develado lo que ocultaban: que los postularon por partidos que les han brindado cobija y colores, y en las que metieron las manos, entre otros, el diputado local panista, Serna Barajas que logró que su hermana Mirian Guadalupe, figure como candidata a Síndica Única propietaria...



Si no es ahora, cuando...



3.- El presidente del CDE del PRI, Marlon [Eduardo, sin broma] Ramírez Marín, cuasi diputado local, detalló ante representantes de los medios de comunicación, que se está en la etapa de recopilación de material, incluidas denuncias verbales de “los propios empleados de la administración estatal” que están inconformes, para acudir ante las instancias legales correspondientes, y dejar establecido y evidente, además de público y notorio, “el intervencionismo ilegal del gobierno”, con el fin claro de influir en la jornada electoral del próximo 6 de junio.



“Durante varios meses trataron de esquivar que ellos eran los que promovían la publicidad de la Cuarta Transformación- 4T, y hoy en sus montajes de marchas, ponen en evidencia que es lo mismo, son Morena, por lo que exigimos que toda la publicidad disfrazada le sea sumada a la fiscalización de campaña de los candidatos de Morena”, dijo, entre otros asuntos...



Lo que debe importarle al dirigente priista es que sus candidatos y bases militantes, se dediquen a lo suyo: a trabajar para ganar, no para cuestionar... si es que puede.



4.- Otra del PRI. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, en declaraciones a los medios, acusó al Gobierno federal de influir en el proceso electoral para las elecciones del próximo 6 de junio.



“Desde el PRI reprobamos los intentos descarados del Gobierno federal por influir en el proceso electoral y por crear una narrativa de desconfianza hacia la autoridad electoral y hacia nosotros, los partidos políticos”, expresó en conferencia de prensa.



El lunes por la noche, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informó que abrió carpetas de investigación en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León Adrián de la Garza, del PRI, y de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales.



Lo anterior, señaló la Fiscalía, “en respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas”.



El tiempo, Juez severo de la historia, dejará en claro quién o quienes tienen la razón y les asiste el derecho...