Javier Camarena: orgullo veracruzano y mexicano... ¿se sabrá?

1.- El viernes pasado, durante mi travesía semanal por las costas veracruzanas del norte del estado, escuchaba las palabras emocionadas de Joaquín López Dóriga entrevistando a Javier Camarena, quien se ha convertido en el furor del mundo de la ópera, siendo apenas el tercer cantante en los últimos setenta años del Metropolitan Opera House [de Nueva York], en ofrecer un bis. López Dóriga, con emoción, reconocía los logros del cantante veracruzano. Y le entré en su historia.



Esta misma hazaña la repetiría Javier meses más tarde en el Teatro Real de Madrid, al bisar el aria Ah! Mes amis quel jour de fête, de La hija del regimiento de Donizetti. El tenor mexicano es el primero en bisar en dos funciones consecutivas en la historia de ambas casas de ópera. Tras su debut en Zurich, Suiza, en el 2007, Javier Camarena ha sido admirado por la belleza de sus interpretaciones en un repertorio de gran virtuosismo y dificultad, alternando con las figuras más importantes de la ópera mundial, interpretando roles principales y bajo batutas tan destacadas como las de Claudio Abbado o Zubin Mehta, por mencionar a algunas.



La crítica especializada, en casas tan importantes como la Staatsoper de Viena, Bayerische Staatsoper de Munich, Semperoper de Dresden, el Gran Teatre de Liceu en Barcelona, la Ópera de París, el Festival de Salzburgo; y en los Estados Unidos, la San Francisco Opera y la Metropolitan Opera (MET) de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el Wigmore Hall de Londres, entre otras, han ovacionado sus interpretaciones en un repertorio que incluye obras de Bellini, Bizet, Donizetti, Haydn, Mozart, Rossini y Verdi. Sobre sus presentaciones como el Príncipe Ramiro en La Cenerentola de Rossini, en la puesta en escena de Damiano Micheletto, en el Festival de Salzburgo, Martin Wheeler de la revista Opera News publicó: La actuación de Javier Camarena fue incandescente. Su maravillosa interpretación del aria de Ramiro en el segundo acto fue un impresionante Tour-de-force, al final del cual el público irrumpió en aplausos en una ovación de pie, con gritos, aclamaciones y golpeando el piso con los pies, ampliamente merecidos. Camarena, no hace trucos. Su agilidad vocal es fascinante, con cada nota colocada en su centro. La belleza de su voz nunca lo abandona, y el fraseo de su línea de canto es el de un verdadero músico. Su pianísimo filado en el dúo del primer acto con Cenerentola fue de una belleza que conmovió a las lágrimas. Sumado a todo lo anterior, Camarena es un actor natural; proyectó deleite, ira, proteccionismo y determinación con convicción.



Su inolvidable actuación será una memoria atesorada, de una gloriosa Cenerentola, concluyó Wheeler. Wp.



Javier Camarena [hijo de un técnico en asuntos nucleares], es originario de Xalapa, Veracruz, capital del estado. Inició sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y se graduó con honores de la Licenciatura en Música, de la Universidad de Guanajuato. Fue ganador del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli en el 2004, hizo su debut en un rol estelar como Tonio en “La Hija del Regimiento”, de Donizetti, en el Palacio de Bellas Artes. En el 2005, obtuvo el primer lugar en el Concurso de Canto Juan Oncinas en Barcelona. Posteriormente en el 2006, se integró al International Opernstudio en Zurich, bajo la tutela del Maestro Francisco Araiza.



En el 2014, acompañado del maestro Ángel Rodríguez al piano, presentó su debut discográfico RECITALES que incluye canciones populares italianas y mexicanas, y este 2015 lanza SERENATA que incluye solo música popular mexicana con la participación del maestro Armando Manzanero como invitado especial, ambos discos grabados en vivo.



En DVD/Bluray cuenta ya con grabaciones de Così fan tutte (2009) de Mozart, Falstaff de Verdi (2011), Otello (2014) y Le comte Ory (2014) de Rossini compartiendo créditos con Cecilia Bartoli, todas ellas con la Staatsoper de Zurich. Adicionalmente, están también disponibles en DVD/Bluray, El rapto en el serrallo (2014) de Mozart en una mega producción sin precedentes, grabada en el Hangar 7; una segunda versión de Falstaff (2014), bajo la batuta del maestro Zubin Metha, así como la Misa Solemne in Do menor, K 139, Waisenhausmesse de Mozart y la Misa No. 6 en Mi bemol mayor, D. 950 (2012) dirigidas por el maestro Claudio Abbado, estas últimas grabadas en el marco del Festival de Salzburgo.



“En cada escenario que ha pisado, el tenor mexicano Javier Camarena logra conquistar a su público y ahora ha sido reconocido con el equivalente al Oscar de la Ópera, el premio al Mejor Cantante Masculino por los Opera International Awards.



Los premios de la Ópera se fundaron en el año 2012, por Harry Hyman y por John Allison para celebrar a todos los grandes artistas de la ópera, así como todo lo que los rodea como la realización de dichos actos.



Con siglos de historia, el mundo de la ópera este año ha brillado para un cantante mexicano de 45 años y originario, se ha dicho, de Xalapa, Veracruz, quien desde hace varios años ha deleitado con su voz diversos escenarios del mundo, del Palacio de Bellas Artes, al Teatro Real de Madrid, Londres y París, entre otros.



Como muchos otros eventos, a causa de la pandemia, la ceremonia fue efectuada a distancia por lo que Javier Camarena publicó su discurso de agradecimiento a través de su red social de Twitter, mediante el cual extendió su agradecimiento especial a su familia, a quienes consideró la base y el motor de toda su carrera; aunque por supuesto reconoció a su público, a quien realmente se debe”.



''Gracias, The Opera Awards por este honor. Felicidades a mis colegas, los teatros, producciones, y a todos los nominados o ganadores. Los admiro y respeto a cada uno de ustedes. Con amor, este premio también para mi familia, base y motor de mi carrera, amigos y equipo de trabajo''. Notasmex.



2.- Como que Veracruz estado algo podría decirle al cantante, hoy con glorias reconocidas en el mundo de la Opera. Es veracruzano y comenzó a estudiar en la Universidad Veracruzana... O que mejor dejen las cosas así. Su reconocimiento a su voz y talento ya se lo ha dado el mundo...