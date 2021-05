La Huasteca votará por lo que quiere

1.- En el aparador de la política hay quienes quieren verse allí y otros, los menos, optan por la discreción tanto en el discurso como en el recurso. Y otros, muy pocos, rumian públicamente su impotencia por no aparecer en boleta alguna, reclamando que, los que "ya bailaron, que se sienten", por aquello que dicen los chiquillos: "de que murieron los quemados".



En la política, sobre todo, las formas se guardan que, al final como se atribuye a don Jesús Reyes Heroles, son el fondo. Y quien rompe las reglas andando el tiempo, tiene que pagar, así ande en silla de ruedas o permanezca sentado en el sillón del olvido. Todo tiene un costo, así pase el tiempo.



Por esa y otras razones, Ricardo Ahued debe ser ponderado así que sus seguidores ya festinen su triunfo para el 6 de junio. Antes de pasear por el ruedo de la política era un hombre dedicado a lo suyo: al comercio.



Pero alguien "lo sonsacó" y ahora las baila hasta sentado. Sirve para todo; para dar consejos; recomendar prudencia; guardar distancia, pero, al final volverá a lo mismo: a la lisonja política y a la falta de cumplimiento campañero. Ya se verá si regresa al senado y permite que en la silla que asegura ganará, se sienta un "compañero de partido", y por extensión, lo que hoy promete en sus recorridos, no podrá cumplir.



De eso se trata: de no cumplir.



Ya faltan pocos días para saber de qué color pinta el verde...



2.- El INE [Instituto Nacional Electoral] se ha anticipado a los madrugadores que, perdiendo, quieren ganar. No es 6 de junio y ya practican los gritos de "¡fraude, fraude!" Y los organizadores de las elecciones establecen que las boletas están elaboradas en papel no falsificable; que están foliadas; que la documentación que integrará el paquete electoral está en custodia responsable. En fin, que habrá observancia nacional e internacional en los comicios.



Los que reclaman fraude anticipado seguramente ya habrán calculado hasta dónde llegan sus posibilidades de triunfo, o, en su defecto: en dónde y cómo serán derrotados.



Y así, en Xalapa, siendo los mismos casi todos los participantes [como lo dijera la "envidiosa"] la victoria será para aquéllos que han trabajado su plaza sin esperar "las olas" o el "ya me conocen" y quizá porque ya conozcan a algunos, éstos o éstas no se verán favorecidos con el voto de la mayoría electora. El tiempo apremia.



3.- En Álamo, por ejemplo, los azules afirman que ya evadieron el campo minado que sus propios compañeros les instalaron, y se dicen entre ellos, "que repetirán bastos", es decir, que seguirán en la presidencia municipal y que los morenos irán a la lista de espera porque tricolores, perredistas y demás aspirantes, "no tienen estructura electoral".



Seguro que pasan por alto que muchas "lealtades" se compran y venden y que, en el mercado de los operadores hay mucha limitación.



Y que por más ruido que le metan a sus bocinas, lo que cuenta es el voto. Y así en el resto de la Huasteca olvidada. Habrá votos por muchas razones.



Y no olvidarlo: Lo que cuenta es el voto. Hay que votar...