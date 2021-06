Ya pronto sabremos el rumbo de las velas...

1.- Dicen voces enteradas en Emiliano Zapata, que han escuchado [en pláticas con el viento] a Renato Alarcón Guevara comentarle que se ha dado unas vueltas por las que fueron [o son?] sus oficinas en la Fundación Colosio [AC unida en ciertos aspectos con el PRI] porque no ve claro que pueda ganar la presidencia municipal de aquélla localidad dado que por allí anda, por otro partido, Daniel Baizabal y un moreno de nombre Erick.



Lo que debía hacer y no hizo Renato fue recorrer comunidades, realizar eventos chicos o grandes y movilizar los zapatos.



A los electores no les convence mucho el aire de “intelectual” del que presume; lo que cuentan son los votos y tiene ahora, sólo dos días para que los electores se acuerden de él. No menos.



2.- Viene cerrada la elección de los aspirantes Ricardo Ahued [Morena] y David Velasco; ambos han realizado eventos muy concurridos y los electores tienen definida su inclinación.



Algunos observadores dicen que Ricardo “va en caballo de hacienda morena” pero David lo alcanzó al cuarto para las doce.



La votación será muy dividida, pero quien gane la elección representará un presidente mejor que el que hoy padecen los xalapeños.



Pero no se olvidan que el “académico” cotizó en Morena y no arregló nada que valga la pena, y miren que da pena “la ciclovía” que impuso en la avenida Ruiz Cortines.



Xalapa merece algo mejor de lo que hoy tiene.



3.- Ricardo Exsome Zapata aflojó el paso contemplando las penurias de la tríada PAN-PRI-PRD, y al día de hoy ya no se apostaría por su triunfo. El diputado federal con licencia escuchó muchas voces melosas y los jarochos estarían por apoyar a la “víctima de las circunstancias”.



Y si la señora Patricia Lobeira Rodríguez gasta suela en los dos días que le quedan de tiempo disponible para buscar el voto, que de lograrlo a su favor, habría realizado una hazaña si ganara.



Lo que cuenta son los votos y nada más. El domingo por la noche sabremos si el Puerto de Veracruz se llena de guindas...



4.- ¿Que cuántas diputaciones federales ganaría la tríada en Veracruz estado? Lo que aparezca sería bueno para ellos; en la elección del 2018 los garrotearon duro por lo que, si lograran en su favor de seis en adelante, sería bueno para ellos, y si son más, pues mejor.



Hoy y mañana quedan solamente para hacer campaña.



Y si de 15 gubernaturas se hacen con más de siete, el voto habría ganado...



Lo bueno es que el ciudadano es el que decide...



5.- Se anuncia para Veracruz [en estos dos días que quedan para propaganda electoral], el show del “amenazado” por unos sujetos con “armas largas”, Mario Delgado, de quien se sabe hasta hoy, que es el Presidente de Morena. No supieron decir la marca de la camioneta, no el número de las placas, ni el lugar preciso... no se ubica el lugar en que lo realizará pero puede ser cualquier camino...