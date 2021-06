El domingo: la gran elección

1.- Y esto incluye a todos: Es importante que los electores sepan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúa y seguirá haciéndolo, de forma absolutamente independiente para resolver controversias y garantizar que la voluntad ciudadana sea la única que defina el cambio en el poder político.



Por esa razón el magistrado presidente de la institución, José Luis Vargas, afirmó lo anterior en tanto que el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que el guardián de los comicios en materia administrativa es el INE, órgano del que es Presidente.



Este domingo las elecciones nacionales estarán en la lupa no sólo de los partidos políticos, sino que el mismo sistema electoral mexicano, será observado por extranjeros y la prensa mundial, que ya están en el país para observar el proceso comicial en curso y provienen de 45 naciones.



No se nos escapa que estas elecciones representan un gran reto para las autoridades electorales, y tanto por el número de cargos en disputa y de electores, como porque el país vive un contexto delicado en materia de seguridad pública y una carga política que lleva a los ciudadanos aún en condiciones complejas, a decidir salir y ejercer o no ejercer su voto.



La suerte está echada.



2.- Ayer reiteró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la oriunda de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho (PRI), que decidió rechazar la solicitud de Morena para interponer una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, que decidió no acatar el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para dejar las cosas en su lugar.



Ya desde el viernes anterior el Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador también de Morena, Ignacio Mier Velazco, le pidió “presentar el recurso y le envió incluso un proyecto”.



Ayer jueves, se afirmó en corrillos de la Cámara de Diputados, que Sauri Riancho le envió un oficio a Mier Velazco, donde responde “...que no hará uso de la facultad que le otorga el artículo 233, numeral 2 del Reglamento de la cámara, donde se prevé que, el presidente de la cámara, podrá “presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de la cámara, aún en los periodos de receso”.



Como ariete y fundamento de la solicitud, Mier sostuvo “...que la legislatura estatal, por medio de un punto de acuerdo, hizo una “interpretación incongruente del artículo 111 al pretender homologar una determinación que ya surtió plenos efectos”, esto es el desafuero y cuya obligatoriedad deriva de la Constitución de la República...”.



También dijo y afirmó, como gran juzgador “...que la legislatura local desconoció el alcance de ese artículo y del 74, en el cual se establece que es “inatacable” la resolución de la Cámara de Diputados en materia de declaraciones de procedencia.



Mier pidió a Sauri, además, según se afirmó: presentar esa controversia constitucional “para defender los intereses de la Cámara de Diputados”, como cita el Reglamento. Sólo que nopales. A esperar mejores tiempos; ahora todo se endosa a los asuntos electorales...Y asunto concluido



3.- Todos parejos: Como se esperaba, al laureado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, lo dejó el autobús electoral y se quedó sin la posibilidad de votar en la elección del 6 de junio próximo.



Y a pesar de que era sabido que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificaría la decisión del Instituto Nacional Electoral de no entregar al cuatro veces ganador del premio Óscar una copia de su credencial de elector para votar, alguien o algunos lo aceleraron para insistir y toparon con pared.



Como era esperado, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal determinó en con el voto en forma unánime de sus integrantes, que González Iñárritu presentó de manera extemporánea su solicitud para obtener el citado documento que da acceso a las ánforas.



La resolución abunda informativamente que, al haber solicitado el trámite a más de tres meses de concluido el plazo establecido, resultaba imposible entregar a González Iñárritu la copia de su credencial con los datos corregidos.



Detallaron, además, que de las constancias que obran en el expediente, no se advierte circunstancia alguna que hubiera imposibilitado al director de cine haber efectuado su trámite en tiempo, o que se actualizará una situación de vulnerabilidad que ameritara alguna medida de protección especial.



Sin embargo, a partir del día siguiente a la jornada electoral, es decir, el lunes 7 de junio próximo, podrá realizar el trámite que buscaba y obtener su nueva credencial de elector.