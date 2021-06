Los que ya bailaron...

1.- Adolfo Mota Hernández, Américo Zúñiga Martínez, Héctor Yunes Landa, José F. Yunes Zorrilla, y Renato Alarcón Guevara, como ex presidentes del CDE del PRI Veracruz, ya bailaron y sólo Pepe Yunes consiguió pareja, es decir, se ganó la curul.



Los demás que ya bailaron, tendrán que buscar mejores destinos porque por ahora, una elección en ánforas abiertas, no se les da.



Y Marlon Ramírez Marín, actual presidente del CDE, por vergüenza y pudor, debe dejar la presidencia: No ganó nada y dejaría al partido bien partido.



Sin embargo, existe un problema: No hay currículas de militantes (as) que puedan por ahora con el paquete porque la señora Lorena Piñón Rivera, que aseguran que aspira al cargo, [no es de creerse porque en el CEN está bien y ahora mejor con la curul que seguramente le darán] de San Rafael que está como Secretaria de Gestión Social en el CEN, no soluciona ni el problema que causó “recomendando” aspirantes a cargos en municipios que las rebotaron.



Duro dilema para el priismo veracruzano que a partir de ya, está al garete... al igual que el CEN con Amlito que, al parecer, perderá con “su gallo” en su natal Campeche...



2.-Dura respuesta dio la expresidenta del CEN del PRI, la yucateca Dulce María Sauri Riancho, hoy todavía presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las palabras de YSQ respecto a cómo integraría su partido el número de diputados necesarios para una votación calificada [dos terceras partes de 500 diputados], cuando llegara el caso.



Esto dijo la ex presidenta del PRI y presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y advirtió “que [si bien es cierto que] la votación obtenida en el reciente proceso por el Revolucionario Institucional no es suficiente para un partido que aspira a competir y ganar la elección presidencial de 2024", pero advirtió que se equivoca el presidente de la República, ya que seguirán junto con el PAN en el bloque opositor y no serán “el Judas” frente a “una ciudadanía mexicana que optó por la pluralidad”.



“Pudo haber mencionado a cualquier de los otros partidos que formamos parte de la oposición, pero escogió al PRI, como una manera de hacer sombra sobre el partido, sobre el logro importante que tuvo la Alianza opositora”, explicó.



“Somos un partido que lucha y tiene muy claro que la confianza que le dio la sociedad mexicana al PRI, en una coalición opositora, es para hacer valer la pluralidad, la diversidad y la democracia en el país. No somos judas”, destacó la legisladora.



3.- ¡Y Alejandro Moreno Cárdenas? el presidente del CEN de su partido?: Ni para ganar una elección en su estado natal sirve... ¿Y la Ley Zaldívar? No pasará dice la sociedad; los “otros Ministros” de la Suprema Corte; los constitucionalistas; los Colegios de Abogados. Ya se verá.



4.- El Presidente de Argentina, no sé por qué razón, espetó: “Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.



La frase de Octavio Paz: “Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos”.