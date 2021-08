El huracán [político] 'azota' Campeche...

1.- Seguro que tiene un pacto. Quién sabe con quién, pero lo tiene. Con tal de seguir trepado en la silla del poder del CEN del PRI, es capaz de hacerlo hasta con el mismo señor Lucifer.Y sí, me refiero a Almocar [también conocido como Alejandro Moreno Cárdenas]. Esto viene a cuento porque ayer por la tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó “...el recuento total de votos en la elección de la gubernatura de Campeche en la que Layda Sansores, de Morena, resultó como gobernadora electa, al considerar que la ley local permite el recuento total cuando el número de votos nulos es mayor a la diferencia con el segundo lugar...”Además, por otra parte, el resolutivo se apoyó también en el pedimento que hizo Movimiento Ciudadano, partido que alegó “...presunto uso de boletas falsas...”Abonado así el camino, la magistrada Janine Otálora “... propuso el recuento total de la votación de los 21 distritos locales de Campeche “a fin de dar certeza” a los resultados de la elección de Campeche en donde los resultados estuvieron muy cerrados...”El proyecto que ordenaría el recuento de votos, encontró su fundamento en que “...se actualiza el supuesto que marca la ley electoral local [Campeche] para un recuento total que es: que los ocho mil 387 votos nulos, son mayores a los cinco mil 984 votos de diferencia entre el primer y segundo lugar...”“Mi propuesta es revocar y ordenar un recuento en la totalidad de las casillas basado en que se tiene que fortalecer la certeza en la votación emitida, lo que se tomó en cuenta para esta propuesta fue primero que el Tribunal local debió analizar las irregularidades de forma conjunta, en lugar de limitarse a resolver aisladamente los agravios de las casillas...”,Sigue exponiendo la Magistrada Otálora: “...el pronunciamiento lo hizo a partir de los resultados que el propio impugnante señaló que carecían de veracidad y esto en mi opinión, es suficiente para generar incertidumbre respecto de los resultados al haber mayor número de votos nulos respecto a la diferencia...”“Lo que se pretende es que con este recuento total se elimine la incertidumbre que existe, por lo que propongo que como garantía efectiva de certeza y a fin de despejar cualquier indicio de vulneración a la libertad y autenticidad del sufragio, así como a la validez de los resultados, que sólo puede ser subsanado revisando directamente los paquetes con protocolo adecuado. Sólo con esta decisión se dotará de certeza la elección”.El magistrado presidente interino Felipe Fuentes y el también magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, respaldaron el proyecto argumentando “...que sólo se podrá comprobar si hubo o no boletas falsas, si se recuenta la totalidad de los votos, e insistieron en que la intención del proyecto es que exista certeza en los resultados.Mientras que los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante González, así como la magistrada Mónica Soto [la contra natural] votaron en contra del proyecto.Por vía de mientras, la fiesta del recuento lo tendrán la Sala Regional Especializada y la Sala Regional Xalapa, ambas debidamente vinculadas en la resolución, que serán las responsables del recuento total de la elección de Campeche.2.- Seguro que Almocar estará de fiesta porque, en una de esas y sin que él haya sudado la camiseta, MC propaló en su impugnación, el uso de boletas falsas. Y si en realidad las hubiera... Campeche seguiría en el limbo... El tiempo lo dirá...3.- En un nuevo intento y por segundo día consecutivo, legisladores de Morena y sus aliados, no alcanzaron la mayoría calificada en la Comisión Permanente, por lo que se rechazó nuevamente un período extraordinario a fin de que el Congreso de la Unión discutiera la Ley Federal de Revocación de Mandato, Ley de Juicio Político y la Ley Orgánica de la Armada.