Las cuentas de la tormenta...

1.- En la medida que se acerca la fecha en que se instalará la nueva Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, los ábacos, calculadoras, la regla de tres y demás fórmulas aritméticas que arrojen los resultados que nos convienen, siguen poblando columnas y díceres de “expertos y politólogos” que endulzan los oídos proclives al halago político.Esto es lo que se dice en relación a los números para la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados, de las formaciones políticas: Morena y sus aliados tendrán 278 integrantes en sus bancadas, mientras que el frente de oposición -compuesta por el PAN, PRI y PRD-, se compondrá de 199 diputados.Por otra parte, Movimiento Ciudadano contará con 23, de acuerdo a la fórmula del Instituto Nacional Electoral (INE) para el reparto de diputaciones.De esta forma las bancadas quedarían de la siguiente manera: En la Alianza va por México, el PAN tendría un total de 114 escaños, el PRI 70; mientras que el PRD 15.Por lo que se refiere a la coalición Juntos Haremos Historia, Morena contará con 198 curules; el PT tendría 37 y el Verde Ecologista 43 diputados.Sin embargo, el fin de semana trascendió que el diputado reelecto, Francisco Javier Huacus Esquivel, renunció esta tarde a las filas del PT, dejándolo con 36 curules, ya se unió, al parecer, a la fracción del PRD en la próxima LXV Legislatura, la cual, de acuerdo con la fórmula del árbitro electoral, contaría únicamente con 16 miembros de número.En tanto Movimiento Ciudadano (MC) que comanda Dante Delgado Rannauro, que no cuenta formalmente con ninguna alianza partidista, [y en los hechos no es moreno] tendrá 23 legisladores.Por los lugares que ganó Morena, uninominales, se le asignan 76 por representación proporcional; al PAN 41; PRI 40; PRD 8; PT 7; PVEM 12 y MC 17.En la formalidad, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Claudia Zavala, aseguró que la repartición y asignación de lugares se hizo con garantía de derechos e interpretaciones, por lo que habrá seguridad jurídica y certeza.Por otra parte, la consejera Adriana Favela dijo que 248 curules son para mujeres, 148 de Mayoría Relativa y las 100 de Representación Proporcional, lo que daría como resultado, un total de 248 diputaciones.“Tenemos buenas cuentas que dar en la integración paritaria, no solamente nos quedamos con las postulaciones paritarias, sino que hicimos esfuerzos adicionales para lograrlo”, dijo y demandó “no bajar la guardia”.El que no perdió oportunidad de echar su cuarto de espadas a retozar, fue el consejero yucateco Uuc-kib Espadas quien dijo que “esta fue la elección más importante y más democrática porque en la asignación de las diputaciones de representación proporcional, se lleva la voz al Congreso del 90 por ciento de quienes acuden a las urnas”, y al parecer, tiene razón.Debe recordarse que son 500 diputados y a partir de esa numérica se determina la mayoría simple y la calificada. Quinientos entre 3 da 166.66 y por esa razón la mayoría simple serían 250 más uno; y dos tercios serían 333.32 Pero las fracciones no se aplican, y entonces la calificada serían 334 para aprobar reformas específicas, como a la Constitución General de la república. Igual regla se aplica en el senado donde los representantes de las entidades son 128.En once días veremos si las sumas y restan cuajan en la realidad de San Lázaro, y si como se afirma, nadie solo tiene la mayoría calificada, que es vital en esta hora de México, y los acuerdos son condición necesaria.2.- Y por lo que hace al Congreso Local, no les corren prisas: Pasado Grace, el huracán que tantos daños causó en el Estado, tanto en lo material como en lo humano, la política sigue su curso y hasta hoy, nadie saben que pasará con las veinte curules de representación proporcional, habida cuenta de que ahora, quien lo creyera, el PRI espera con ansiedad saber cuántos asientos le tocarán y por esas reglas nuevas de integración, a quienes se les asignarán, aunque, de antemano Marlon Ramírez Marín se frota las manos porque le han afirmado que “su curul” está más firme que la torre Eiffel, en tanto que prepara la entrega de su voto y de ninguna manera la dirigencia del CDE del PRI en el estado.Y por cierto, ¿de qué manera el PRI y otros partidos apoyan a los afectados por las tormentas del sábado pasado?