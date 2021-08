Veracruz: en pie de lucha...

1.- Al recorrer la carretera 180 que conduce al norte de Veracruz, se pueden contemplar los estragos que hizo Grace en su paso destructor: ramas caídas, postes ladeados, cables rotos y árboles amenazantes que, en otro intento de los huracanes, se irán al piso y obstaculizarán la carretera.Falta brigadas que limpien los costados de la carretera, principalmente en el tramo de Gutiérrez Zamora hasta la caseta de Totomoxtle, para que los vehículos no detengan su paso.Y si los huracanes siguen amenazando Veracruz [zona norte], puede agudizarse el tránsito de ida y vuelta hacia la frontera con los Estados Unidos.Y con pronósticos de que viernes, sábado y domingo, las rachas huracanadas y la lluvia volverán a la carga, principalmente, sobre el estado de Veracruz.2.- En la visita presidencial del Jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador al estado, la información que le hagan llegar facilitará los polos de apoyo para familias agraviadas por las tormentas, y el apoyo podrá mitigar un poco el dolor en que algunas se encuentran.3.- No hay reposo por las amenazas de la climatología. El desequilibrio entre el uso y abuso de la naturaleza tiene un costo. Y empieza el pago que, por lo que se aprecia, no recibe abonos.4.- Conclusión: Morena y aliados: 278 diputados por las dos fórmulas: Unis y Pluris.Opositores en alianza: 222 diputados. Total: 500 diputados, que implica: diálogo y más diálogo para beneficio del país.