1.- Ignacio Mier, Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que viene, reconoció “...que su propuesta de retener la Junta de Coordinación Política fue en respuesta a la postura que el sábado presentaron las cúpulas y las bancadas de PAN, PRI y PRD, respecto de presentar un proyecto de presupuesto alterno y de actuar como contrapeso al Ejecutivo...”Entonces los coordinadores de los partidos diferentes al suyo deben estar ¿“callados como momias”?Y por si no fuera suficiente Mier agregó: “No vamos a ser el payaso de las cachetadas”, advirtió el coordinador de la bancada.Sin embargo, tras un baño con agua fría, ayer ofreció diálogo con sus contrapartes de la oposición y anunció que sostendrá una reunión con ellos en este día.Hoy refirió decíamos, sin la calentura del poder, utilizó la palabra “analizar” la conveniencia de “integrar un grupo parlamentario como coalición, porque la ley orgánica nos lo permite”.En esta circunstancia apunto: El diputado federal por cuarta ocasión, a quien conocí y traté en la Legislatura LVI, Augusto Gómez Villanueva [del merito Aguascalientes] en la que fue Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se declaró listo para ir al frente de los Decanos si fuera necesario.2.- La caída controlada del helicóptero de la Secretará de Marina Armada de México, en Agua Blanca, Guadalupe Iturbide, una población del Estado de Hidalgo, en los linderos de la Huasteca Hidalguense [Veracruz y San Luis Potosí forman la tercia] cercana a Tulancingo, entre sus veinte pasajeros, llevaba al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quién en el percance, salió lesionado, pero “estable y bien”, afortunadamente.3.- Ricardo Monreal aseguró que se mantendrá firme como coordinador de Morena en el Senado, “siempre que así lo decidan los integrantes del grupo mayoritario, o de lo contrario, que revoquen mi mandato”.Esta declaración se produce después de la acometida que ha tenido en algunos apuntes en redes, que prácticamente lo echan de la coordinación en el senado de los diputados de Morena.“Estoy sometido, dijo, a la aceptación, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así de que no es extraño. Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría”.— ¿Se mantiene firme, entonces, como coordinador para el próximo periodo?“Sí, claro, me mantengo, si los compañeros lo deciden, me mantendré, y si no, que revoquen mi mandato”, declaró.4.- Ayer después del mediodía, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “ordenó al Congreso de la Unión a emitir en 30 días naturales, la Ley Federal de Revocación de Mandato, y resolvió que el INE puede emitir los lineamientos en la materia ante la falta en que ha incurrido el Legislativo” Pasu*mecha.Los 30 días de plazo otorgados por el Tribunal Electoral al Congreso, correrá a partir del 1 de septiembre, toda vez que es la fecha en que inicia el próximo periodo ordinario de sesiones, de la sexagésima quinta [65] legislatura.En sesión a distancia, el presidente del TEPJF, Felipe Fuentes, expresó que existe una omisión por parte del Congreso para legislar en materia de revocación de mandato; y esta omisión genera una afectación constitucional a los derechos político electorales de la ciudadanía a participar en el proceso de revocación de mandato.“Se propone ordenar al Congreso de la Unión emitir la legislación en materia de Revocación de Mandato”, ya que se incurrió en una omisión absoluta al no emitir en 180 días la ley en la materia, argumentó.Expuso que, ante el incumplimiento del legislativo en los plazos establecidos, el INE “podrá emitir conforme a sus atribuciones constitucionales, los lineamientos atinentes para instrumentar el proceso de revocación de mandato y evitar una lesión a los principios constitucionales”.La votación en el TEPJF resolvió con 6 votos a favor y uno en contra, los recursos de impugnación presentados por Morena, un ciudadano y una asociación civil.