Será formal: propuesta para eliminar diputados federales, locales y senadores...

1.- La cima del poder es tan peligrosa como la sima del conocimiento. La una es producto de la política; la otra es el resultado de la oportunidad para la preparación. Y es muy difícil que coincidan, pero, sin embargo, en algunos casos, coexisten.Se lee en las nubes: "...Va morena por eliminar 100 diputados, 32 senadores y 219 legisladores locales. La iniciativa ha venido siendo anunciada desde hace varios meses, y tiende a: Reducir de 500 a 400 los diputados federales; a los senadores los reducirían de 128 a 96; y, además, aspiran a reducir en 50% el número de diputados locales plurinominales en todos los congresos estatales..." -La lucha se vaticina intensa en todos los Congresos locales.Se sabe que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara federal de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Constitución con ese propósito, "...y así hacer más austeros y racionales todos los recintos legislativos del país..."Cuando se es oposición al partido en el poder, propuestas como esas pretenden limitar su presencia en todos los Congresos. Y esto lo saben muy bien quienes han estado en esa condición. No es nuevo.La iniciativa en cuestión busca reducir de 500 a 400 [cortarían 100] los diputados federales, y que 300 sean electos bajo el principio de mayoría relativa y los 100 restantes, de primera minoría, es decir, serían los segundos lugares en la elección. Los senadores se reducirían de 128 que hay actualmente en la Cámara, a 96; y todavía más: La propuesta aspira a reducir en 50% el número de diputados locales plurinominales en los Congresos de los estados, en los que despachan actualmente 437, y reducirlos a 218. Y como "novedad" la iniciativa sustenta: "...Los diputados y senadores en ocasiones sólo responden a sus partidos políticos. Que, aunque son los electores los que definan quiénes ganan una elección, son los Partidos Políticos el único camino para llegar a ser legislador...""Además, [sentencia la iniciativa] esto permitirá evitar la discrecionalidad por parte de los institutos políticos en la designación directa de candidatos y candidatas en las listas de legisladores plurinominales por circunscripción, que serán a partir de la presente reforma, legisladores electos por primera minoría y terminar con esta práctica antidemocrática que, si bien es legal para efectos del diseño y la construcción de nuestro sistema jurídico electoral, carece a todas luces de legitimidad". Y punto.Ya se verá que destino tiene este propósito.La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó "...que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y la encargada de dirigir Quién es Quién en las Mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis, realizaron adquisición indebida de tiempos en radio y televisión..."Ello se determinó a partir de analizar los comentarios que se hicieron durante la conferencia matutina del 7 de julio pasado, en la sección referida.En sesión de la Sala Regional Especializada, el magistrado Luis Espíndola presentó el proyecto, en el cual expuso que durante la mañanera del 7 de julio se utilizó el monitoreo de espacios noticiosos que realiza el INE y la UNAM (en el marco de las campañas electorales), para posicionar la idea de que Morena fue afectada por la cobertura periodística.Con ello, Espíndola en su exposición, "...determina que hubo utilización de recursos públicos para posicionar a una fuerza política..."Por mayoría, dos votos a favor y uno en contra, la Regional determinó que el director de Cepropie, Erwin Sigfrid Frederick Neumaier De Hoyos, y Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, también son responsables por la misma conducta.La sanción consiste en dar vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia y al propio Presidente, en su calidad de superior jerárquico de todos los involucrados en esta sentencia.Y como remate ligero; "...Se impuso a Morena una multa de 17 mil 924 pesos, porque no se deslindó de los pronunciamientos hechos en la mañanera.3.- No, no están muertos, sólo reposando.Los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, despertaron y han presentado propuestas "...para recuperar el fondo de desastres naturales, con reglas que impidan un mal manejo y permitan una aplicación urgente de recursos..."Por su parte, Morena insistió que el Fondo de Desastres Naturales –que aún no se ha podido extinguir por los compromisos que mantenía hasta el primer semestre-, cuestionó que en el pasado: "se convirtió en una caja chica del gobierno federal y de los gobiernos estatales".Su operación, añadió, "...estuvo plagada de mecanismos secretos que permitían hacer un uso discrecional de los recursos asignados bajo esa partida..."E insistió el partido en el poder: "...De ahí el motivo por el cual se aprobó su extinción y se buscó destinar los recursos a la población, de manera directa, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y con el apoyo del Ejército y la Marina, para evitar actos de corrupción...".Finalmente, el PRI deslizó: "... que el Fonden contaba con más de 6 mil millones de pesos al momento de decretarse su extinción..."