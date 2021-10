¿La lealtad es para siempre?

1.- Los impacientes qué más quisieran. Presionan en columnas escritas y radio pasillo para que “los opositores” ya definan quien sería su candidato para la “grande” del 2024. Pero esa impaciencia no es casualidad.Quieren saber quién o quienes irían por la candidatura del “frente opositor” como si fuera una novedad; una acción inédita; como si cada seis años no hubiere candidatos y elecciones.¿A quién o quiénes interesa la definición? Pues a los quieren echar cuetes desde ahora para “desbarrancar al más pintado”.Y basan su impaciencia en que, en el 2018, el ex presidente Peña Nieto, de quien dicen “entregó la plaza” antes de tiempo, tardó mucho para que su partido lo nominara candidato. Y cuando lo hizo, ya había perdido la elección.Hoy son otros tiempos; hay otro gobierno en la Unión Americana; los astros están alineándose en el infinito y los Dodgers con Urías lanzando bien, está a punto de ir por el récord de los veinte triunfos.2.- ¿De quién son las prisas entonces si ya en el changarro de enfrente tal parece que ya encontraron al jefe del futuro?Las manzanas, las peras y las naranjas también tienen su tiempo. No maduran hasta que maduran.La elección del 2024 está muy lejana, pero sin embargo hay quienes dicen que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, y hay otros dichos para justificar al que se tarda, como “más vale tarde que nunca”, y así por el estilo.La política mexicana no es como la de los vecinos. Allá tienen otros modos y otras maneras, y aquí “nomás mátalas callando”. Todo a su tiempo.Ya vendrán tiempos mejores y que cada quien vigile su parcela.3.- ¿A poco los “opositores” están quietos? No es lo mismo celebrar vísperas que llegar en el momento exacto. Y los que ahora juran lealtad y obediencia, cuando vean al caballo desbocado seguro que correrán.Nadie tiene la verdad absoluta. Y menos respeta la lealtad y obediencia que promete. No al menos hoy.4.- Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación del gobierno federal, al comparecer ante el pleno del Senado de la República para la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su primera intervención, el titular de Gobernación, expuso que “el país no se merece un clima de crispación”, pero, recalcó, es responsabilidad de todos construir los consensos y los acuerdos necesarios”.Expresó también que nadie “es dueño de la verdad absoluta”, [y] toca pues a todos llegar a construir un mejor México, ese es nuestro compromiso con el presidente de la República”, agregó y prometió asimismo, que la Secretaría de Gobernación será una dependencia de ‘puertas abiertas’."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "