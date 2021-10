¿Hasta cuándo terminará la calificación de elecciones?

1.- Por algo se principia don Alejandro: Hoy es aceptar que antes de que concluya diciembre, en este periodo ordinario de sesiones, se tramite la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, y otras es: confío en que su bancada votará en bloque, que no se dividirá.Envalentonado Moreno Cárdenas afirmó "...que si el gobierno cree que puede dividir a los legisladores priístas, eso no va a ocurrir..." Se corren apuestas y pagará Amlito o Alito, que para el caso es lo mismo.En conferencia de prensa, el "líder" del PRI nacional, dio a conocer nombramientos en el Comité Ejecutivo Nacional, sin hacer señalamientos concretos, explicó "...que se va a dotar a los diputados de amplia información sobre el tema, a fin de construir un consenso y sufragar como un bloque monolítico. Hay que indagar que significa para él "un bloque monolítico" porque que se sepa, la votación es individual y los nombres aparecen en la pantalla del recinto de plenos de la Cámara de diputados...Pero según él para todos tiene: Ayer Moreno dijo "...que las declaraciones de la senadora Claudia Ruiz Massieu señalando que el PRI va a votar contra la propuesta del ejecutivo, son a título personal"Y la suya es seguramente "la posición del partido sobre la iniciativa", endiosado como está de que se analizará en un parlamento abierto y después definir si se sufraga a favor o en contra de ella, que esto y nada, es lo mismo.En conferencia de prensa, el líder priísta advirtió que nadie le impone plazos fatales al PRI, y mucho menos Morena, que es el partido que necesita los votos."Imagínense que nos pongan pazos quienes necesitan los votos, (porque) esta es una reforma constitucional. 'Oye, es que Morena ya decidió'. Pues qué bueno que decida. A ver cómo le hacen".No obstante, Moreno Cárdenas consideró que el parlamento abierto y los foros que se han propuesto podrían llevarse 45 días, por lo que el PRI podría tener una definición antes de que concluya este período de sesiones.Allá los priistas que se lo crean...2.- Y por cierto: ¿hasta cuándo terminará el Tribunal Electoral del Estado de calificar las elecciones municipales? Van a cuenta gotas como si el proceso eleccionario municipal hubiera sido cerrado.Pero allí van, "maiceando al pollo"..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "