¿La razón por la fuerza ...o la fuerza de la razón?

1.- Ahora que se discute la Miscelánea Fiscal han aflorado muchas cuestiones importantes para el país [el enlace de los dieciochoañeros al esquema impositivo] que, viéndolo con detenimiento, puede resultar un clavo en la tabla que conduce al despeñadero político. Como dicen los jóvenes¿Y nosotros por qué? ¿Será porque los genios que inducen a quienes toman decisiones no han calculado que el disparo rudo estará presente en el 2024? Y eso porque los jóvenes de hoy votarán mañana seguro que no lo harían por quienes les han encadenado prematuramente al pago de impuestos por ingresos que aún no llegan.Claro que hay Mejorales para suavizar el coscorrón: Que no serán convocados a los requisitos de la información fiscal si no tienen ingresos. Pero la aplicación de estas medidas quedarán al albedrio de burócratas de coco duro. Y así se avizoran problemas que el país no necesita.Por esa y otras razones, los coordinadores parlamentarios del Acción Nacional (PAN); del Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD) han puesto el grito a las nubes. Ellos han asegurado que su alianza legislativa se mantiene firme en la discusión de la miscelánea fiscal que se lleva a cabo hoy en la Cámara de Diputados en la que se están tratando entre otros, este tema.Han manifestado los aliados de oposición, en conferencia de prensa conjunta, que no retirarán las más de 400 reservas que han presentado, con la intención de modificar el dictamen a discusión.¿Y qué le costará a los morenos ser permeables? Pero ellos son diferentes y la impermeabilidad es su razón y su fuerza, según afirman.En la discusión las opiniones van y vienen; así el diputado Rubén Moreira (PRI) acusó que “...en la construcción del dictamen no se escuchó a la oposición ni a la sociedad civil, ya que fue un proceso apresurado...” Lo que no es raro en la realidad legislativa mexicana.“Hubo una instalación de la Comisión de Hacienda apresurada [y tienen razón], con falta de respeto a la legislación”. Se trató de darle esquinazo al debate, y a la discusión que tuvimos en un Parlamento Abierto que no reflejó lo que los partidos y la sociedad exigían; esto es un mal augurio para la Cámara”, recriminó quien representa al partido quien en teoría optimista, “apoyaría al morenismo”.Agregó que, además, y como si fuera propiedad exclusiva de un partido, “...pusieron una queja porque el Parlamento Abierto, además de breve, no se transmitió por el Canal del Congreso, lo que constituye una falla “mayúscula”...” Como se verá, en la cocina hasta los chiles y tomates se esconden.Y ya desbocado, la representación del PRI, abundó sobre los temas a discusión en la miscelánea, aseverando que “...limitar las deducciones a las organizaciones sociales, como se propone, no solo afectaría a la Cruz Roja, sino a los millones de mexicanos que se benefician o apoyan en ellas...”2.- Pero también en el PRD hace aire: El representante del PRD, Luis Espinosa Cházaro, indignado, adelantó que una de las reservas que presentarán es la que se refiere a la tasa 0% al internet, ya que, desde 2016, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como un derecho humano.La discusión que se lleva a cabo en el Pleno, por su parte, agregó el coordinador del PAN, “...se realizará con argumentos técnicos y no ideológicos, como consideró que lo hace Morena y sus aliados del PT y el PVEM...” Y que el PAN buscará evitar que se apruebe “el terrorismo fiscal” contra jóvenes de 18 años al obligarles a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Y así por el estilo... Qué necesidad de tanta necedad...3.- Como que al estado nuestro le falta un “litigante” de impulsos positivos que rindan frutos. Hemos visto como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, [de profundas raíces hispanas] se reunió con el gobernador Alejandro Murat en Oaxaca, para darle una revisadita a los avances del “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.A través de su cuenta de Twitter, el mandatario Murat dio la bienvenida al Embajador Ken Salazar, y al mismo tiempo se ocupó de destacar el motivo de la visita.Esto dijo: "Damos la bienvenida a Oaxaca al Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar; lo recibimos en el Istmo de Tehuantepec, donde conocerá y analizará las ventajas del Corredor Interoceánico".Alejandro Murat [de apego con el presidente AMLO] detalló que “...visitaron el Faro Salina Cruz, y aseguró que el Corredor Interoceánico "es una obra que va a transformar la realidad del sur [seguro que Veracruz estará por allí] de México".Este importante proyecto para el sur sureste de país, “...que hasta junio del 2021 llevaba el 60 por ciento en el avance de la renovación de las vías, tiene como objetivo el crecimiento de la economía regional y así competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte...”Se dijo que es posible prever que la primera etapa de este proyecto, inicie operaciones el próximo año.Pronto se estará por comprobar estos dichos para el oído de Ken Salazar."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "