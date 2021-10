Que América no sería América...

1.- ¿Por qué suspendieron ayer la sesión en la Cámara de Diputados? Puras vergüenzas:La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decidió la madrugada de este 20 de octubre [ayer] suspender la sesión donde se discutía la Miscelánea Fiscal 2022.El zafarrancho en la Cámara de Diputados comenzó cuando la bancada de la oposición pidió que se repitiera la votación de una reserva sobre los donativos a organizaciones civiles.El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, se negó.Y entonces Morena y aliados se vieron cara a cara con el PAN.La diputada del PAN Mariana Gómez del Campo subió a tribuna porque era su turno, y diputados del PT la cercaron.Sus compañeros panistas Jorge Espadas y José Elías Lixa subieron a defenderla. Entonces la diputada del PT Margarita García empujó a Espadas y ahí comenzó la pelea legislativa.Y hasta cuando esto se forma, la Asamblea legislativa apenas se ha reanudado y las intervenciones siguen...2.- Pues resulta que siempre no. Que no fue Cristóbal Colon quien “descubrió” América, y en tal razón, el crédito de Américo Vespucio tendrá que ser solamente referencia. América bien podría llamarse La Vikina.Dicen los Investigadores que: “...Mucho antes de que Cristóbal Colón cruzara el Atlántico, ocho construcciones con entramado de madera y cubiertas de césped se levantaban en una terraza sobre una turbera y un arroyo en el extremo norte de la isla canadiense de Terranova, evidencia de que los vikingos habían llegado primero al Nuevo Mundo.Sin embargo, el momento preciso en el que los vikingos viajaron para levantar el asentamiento en L"Anse aux Meadows no estaba claro hasta ahora.Científicos dijeron este miércoles que un nuevo tipo de técnica de datación, que utiliza una tormenta solar de hace mucho tiempo como punto de referencia, reveló que el asentamiento fue ocupado en 1021 después de Cristo, exactamente hace 1,000 años y 471 años antes del primer viaje de Colón. La técnica fue utilizada en tres piezas de madera cortada para el asentamiento, y todas apuntaron al mismo año.El viaje vikingo representa múltiples hitos para la humanidad. El asentamiento ofrece la evidencia más antigua conocida de un cruce transatlántico. También marca el lugar donde los humanos finalmente recorrieron el total de la circunferencia del mundo, miles de años después de que entraron a América del Norte a través de un puente terrestre que una vez unió a Siberia con Alaska.Los vikingos, o pueblo nórdico, eran marinos de regiones escandinavas, actualmente Noruega, Suecia y Dinamarca. Se aventuraron por Europa, a veces colonizando y otras veces comerciando o saqueando. Poseían extraordinarias habilidades para la construcción de barcos y la navegación y establecieron asentamientos en Islandia y Groenlandia."Creo que es justo describir el viaje como un viaje de descubrimiento y una búsqueda de nuevas fuentes de materias primas", dijo Dee."Muchos arqueólogos creen que la principal motivación para buscar estos nuevos territorios fue descubrir nuevas fuentes de madera, en particular. En general, se cree que partieron de Groenlandia, donde la madera adecuada para la construcción es extremadamente rara".La era vikinga se define tradicionalmente como del 793 al 1066 después de Cristo, presentando un amplio rango para el momento del cruce transatlántico.Y con también se caería eso de que la Hispanidad entró por América...3.- El acuerdo del Senado de la República, por el que se interpretan dos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, a fin de que las firmas de apoyo que se deberán recabar para realizar ese mecanismo no sólo sean por vía electrónica, sino también escrita, a través de un formato físico, fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.Se trata de un acuerdo con la Junta de Coordinación política del Senado, aprobado por el pleno de esa cámara, basado en la facultad del órgano legislativo para interpretar leyes, y con la finalidad de corregir lo establecido en los criterios elaborados por el Instituto Nacional Electoral (INE), del pasado 30 de septiembre.En los mismos, “se limita la recolección de las firmas de ciudadanos a través de una de una aplicación denominada Mi apoyo, disponible únicamente para dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS, lo que limita la obtención de firmas mediante formato físico a 204 municipios identificados como es muy alta marginación”, se resalta en ese acuerdo publicado ayer en el DOF.Se agrega que “dichos lineamientos no reflejan el espíritu de los artículos 11 y 12 de la ley Federal de Revocación de Mandato, en los que claramente se establece que los medios electrónicos para la recolección del apoyo deberán ser implementados, sin perjuicio de los formatos físicos establecidos en el artículo 11 de la misma ley, estableciendo que la misma ciudadanía adopte el medio de recolección de apoyo ciudadanos que a su criterio convenga más”.4.- Para los que apuntan: Ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión concedida al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).El licenciado Adolfo Cuevas, comisionado Presidente del IFT, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola que el pleno de la Primera Sala confirmó la suspensión, “lo cual tiene un carácter definitivo” y permitirá que el Panaut no aplique ni afecte a los usuarios hasta que resuelva la Corte en definitiva el disenso legal.Por ahora el control de los usuarios, sigue en el aire y a respirar hondo...5.- Contadores se manifiestan contra reforma que los obligaría a delatar a contribuyentes.- Como parte de los cambios fiscales para 2022, el Ejecutivo propone establecer nuevamente los dictámenes obligatorios, para determinados contribuyentes. Para hacer esto, se busca reformar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).Además, se propone que el contador público inscrito que elabore el dictamen de estados financieros, informe a la autoridad fiscal incumplimientos, o conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal. Esto se quiere hacer con la adición de un tercer párrafo a la fracción III del artículo 52 del CFF.En caso de que el contador, al elaborar el dictamen, detecte que su cliente pudo cometer un delito y no informe a la autoridad, se considerará encubrimiento de delitos fiscales. Esto se quiere establecer con la adición de una fracción III al artículo 96 del CFF.En este contexto, la contaduría pública organizada se manifestó en contra de la responsabilidad que los contadores públicos inscritos asumirían al realizar un dictamen de estados financieros para efectos fiscales. •El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), que representa a más de 22 mil agremiados a nivel nacional•La Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que representa a 4 mil 990 agremiados.•La Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos (FNAMCP), que representa a más de 6 mil contadores públicos.